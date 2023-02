Wagnerin sotilaat valittavat: Ammukset ovat täysin loppu

Itä-Ukrainan Bahmutin ympäristössä taistelevat Wagner-palkkasoturit ovat julkaisseet Venäjän puolustusministeriölle osoitetun videovetoomuksen.

Panssariajoneuvojen edessä poseeraavat naamioituneet sotilaat kertovat kuuluvansa Wagnerin tykistöyksikköön, joka on tukenut alueen hyökkäyksiä. Video vaikuttaa vahvistavan aiemmat arviot venäläisjoukkojen kärjistyvästä ammuspulasta.

– Tällä hetkellä meillä ei ole lainkaan ammushuoltoa. 152 millimetrin D-1 -haupitsien ammuksista on akuutti pula, samoin kuin 100 millimetrin MT-12-panssarintorjuntatykkien kranaateista, T-72-panssarivaunujen 125 millimetrin kranaateista ja 120 millimetrin 2B11-kranaatinheitinten ammuksista, sotilas kertoo.

Wagner-palkkasoturi osoittaa vetoomuksensa puolustusministeriön ”kollegoille ja ystäville”. Hän sanoo olevansa varma, että tarvittavia ammustyyppejä on vielä saatavilla varastoissa.

– Suuri määrä ihmisiä selviäisi niiden avulla ja voisi ottaa osaa taisteluihin. Tällä olisi merkitystä koko sodan kannalta, venäläissotilas sanoo.

Wagner-palkkasoturiryhmän perustaja ja johtaja Jevgeni Prigozhin on ilmaissut tukensa videovetoomukselle. Hän painottaa, että sotilaat eivät arvostelleet puolustusministeriötä, vaan julkaisivat vain tarkan listan tarvitsemistaan ammuksista. Prigozhin sanoo neuvotelleensa Moskovassa ammustoimituksista.

– Tulen tekemään näin jatkossakin, kunnes miehet saavat kaiken tarvitsemansa. Vaikka he laittaisivat minut käsirautoihin, koska olen ”mustamaalannut armeijaa”, Jevgeni Prigozhin toteaa Telegramissa julkaistussa kommentissaan.

Wagner-johtajan ja Kremlin välisistä ristiriidoista ja valtakamppailusta on esitetty viime kuukausia vaihtelevia arvioita. Presidentti Vladimir Putinin väitetään huolestuneen Prigozhinin nopeasta noususta ja vaikuttaneen siihen, että vankien rekrytointi siirrettiin Wagnerilta asevoimille.

Tutkijat ovat toisaalta huomauttaneet, ettei Jevgeni Prigozhinilla ole tällä hetkellä minkäänlaista muodollista valta-asemaa. Yksityishenkilönä hänestä olisi helppo hankkiutua tarvittaessa eroon.

Prigozhin has now voiced his support for them, calling them "heroes" who have "in no way discredited" the Defence Min

He says he has himself gone around "all the offices I know in Moscow" asking for more ammo and will continue to do so until they get ithttps://t.co/jnpizaW3K0 https://t.co/PwMako5uah

