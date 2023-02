Huone täynnä ruumiita – Wagner rukoilee lisäammuksia Venäjältä

Venäjän Wagner-palkkasotilasryhmä on julkaissut jälleen erittäin rajun videon (jutun alla), jolla palkkasoturi käytännössä rukoilee Venäjän puolustusministeriötä lähettämään lisäammuksia Ukrainan rintamalle sijoitetuille Wagner-taistelijoille.

Wagneriin yhdistetyn suositun Telegram-kanava Grey Zonen julkaisema video näyttää huoneen, joka on täynnä väitetysti Wagner-palkkasotureiden ruumiita.

Videolla esiintyvä kasvonsa peittänyt mies kertoo, että kuolleet taistelijat olisivat edelleen elossa, jos Wagner olisi saanut apua ja lisäammuksia.

Venäläisjoukkojen on arvioitu kärsivän pahenevasta ammuspulasta.

Itä-Ukrainan Bahmutin ympäristössä taisteleva Wagnerin tykistöyksikkö julkaisi aiemmin ainakin yhden Venäjän puolustusministeriölle osoitetun videovetoomuksen saadakseen lisää ammuksia. Kyseinen yksikkö on tukenut alueen hyökkäyksiä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Wagner once again published a very graphic video begging to be provided with ammunition. In the video, hundreds of corpses of mercenaries are in a room, placed there to show they could have been alive if help had been given. pic.twitter.com/6kOG7cD8Gw

— Dmitri (@wartranslated) February 17, 2023