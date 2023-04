Wagner-johtajan ”hysteria” hämmentää: Mikä on Bahmutin todellinen tilanne?

Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeny Prigozhin on huolissaan Ukrainan tulevasta vastahyökkäyksestä. Prigozhin varoittaa Telegram-kanavallaan julkaistussa ääniviestissä, että Ukrainan asevoimat ovat valmiina iskemään venäläisjoukkojen sivustaan, eikä Wagner-joukoilla ole riittävästi ammuksia sen torjumiseen.

Wagner-joukkojen mahdollisuudesta torjua Ukrainan hyökkäys Prigozhin ei ole optimistinen. Prigozhinin mukaan Venäjän asevoimat eivät ole tukeneet Wagner-joukkojen taisteluja Bahmutissa suojelemalla niiden sivustoja, jonka lisäksi asevoimat ovat pidättäytyneet antamasta Wagner-joukoille ammuksia.

– Rikollinen sotilasjohto ei ole antanut meille ammuksia. Ammukset vaan kasaantuivat varastoihin, Prigozhin kertoo.

Wagner-joukkojen määrä on myös huvennut kuolemien, haavoittumisten ja sopimussotilaiden sopimuskausien päättymisten vuoksi. Tämän vuoksi Wagner ei aio osallistua taisteluihin ennen kuin uudet sotilaat on asianmukaisesti varustettu.

– Nämä kusipäät [sotilasjohto] ovat tehneet tämän päätöksen, ja heidän on vastattava teoistaan kaatuneiden äideille. Sen sijaan, että yksi sotilas kuolisi, nyt heitä kuolee viisi. Suhde on yksi viiteen. Sen sijaan, että hyökkäyksessä kuolisi yksi ihminen, nyt heitä kuolee ammusten puutteen takia viisi, Prigozhin valittaa.

Wagner-johtajan mukaan tilanne on tällä hetkellä niin paha, että Wagner-joukot kestävät nykytahdilla taisteluja enää 2-3 viikkoa.

Prigozhinin mukaan ammusten puute on petos Venäjää ja venäläisiä vastaan. Hänen mukaansa Venäjän turvallisuuspalvelu FSB tulee aikanaan selvittämään, kuka on petoksen takana, ja he joutuvat vastaamaan rikoksistaan.

Itäisessä Ukrainassa vallitsee parhaillaan sateinen sää, jonka on arvioitu päättyvän toukokuun 2. päivänä. Prigozhin arvelee, että sadesään päätyttyä Ukrainan on odotettava vielä viikko, ennen kuin maa on riittävän kuivaa. Tämän jälkeen Ukraina on valmis hyökkäämään.

Mahdolliseksi hyökkäyspäiväksi Prigozhin esittää toukokuun 9. päivää, jolloin Venäjällä juhlitaan voitonpäivää. Hän toisaalta huomauttaa, että ainoastaan Venäjällä on tapana aikatauluttaa suuret tapahtumat aina voitonpäivälle.

Wagner-johtaja toteaa, että kun Ukrainan vastahyökkäys alkaa ja sen joukot alkavat edetä, mobilisoidut venäläissotilaat tulevat kysymään, missä ammukset ja sotilasjohto oikein ovat. Prigozhin arveleekin, että Ukrainan vastahyökkäys on väistämätön.

– Hyvin varusteltuja ukrainaisjoukkoja saapuu Bahmutiin. Joka päivä ympärillä kuuluu puolalaista puhetta. Kun ennen palkkasotilaita ei ollut paljon, nyt niitä on valtavasti. Ukrainalaisia erikoisjoukkoja, Prigozhin kertoo.

Every day, Prigozhin comes up with a new mood for himself, anywhere between victorious and defeatist. Today, he's once again hysterical: in a 5-minute audio rant he declares that the Ukrainian offensive is inevitable, will start after 2nd May when the soil dries up, and that… pic.twitter.com/uYPvQrmvza

