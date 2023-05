Wagner-johtaja julkaisi raivoviestin Moskova-iskuista – ”Senkin roistot, ette estäneet tätä”

Venäjän Wagner-joukkojen johtaja Jevgeni Prigozhin julkaisi tiistaina Telegram-kanavalla ääniviestin, jolla hän ryöpyttää kovin sanoin Venäjän puolustusministeriötä Moskovaan tiistaiaamuna kohdistuneista lennokki-iskuista.

– Senkin haisevat paskiaiset! Mitä te oikein teette? Olette karjaa! Nostakaa takapuolenne ylös toimistoista, joihin teidät on asetettu puolustamaan tätä maata. Te olette puolustusministeriö. Ette tehneet yhtään mitään puuttuaksenne tähän. Miksi v…..a sallitte näiden lennokkien lentää Moskovaan, Prigozhin raivoaa.

– Mitä tavalliset ihmiset tekevät, kun räjähteillä lastatut lennokit iskeytyvät heidän ikkunoihinsa. Kansalaisena olen syvästi raivoissani siitä, että nämä paskiaiset istuvat kaikessa rauhassa lihavien takapuoltensa päällä. Siksi uskon, että kansalaisilla on täysi oikeus esittää kysymyksiä näille k……..e. Olen varoittanut tästä jo monta kertaa, mutta kukaan ei halua kuunnella.

Tiistaiaamuna Moskovaan iskettiin lennokein. Asian on vahvistanut kaupungin pormestari Sergei Sobjanin. Pormestarin mukaan useat rakennukset ovat kärsineet pienistä vahingoista. Kukaan ei tiettävästi ole loukkaantunut vakavasti iskuissa.

Moskovan alueen kuvernööri Andrei Vorobjovin mukaan useita kaupunkia lähestyneitä lennokkeja ammuttiin alas niiden lähestyessä Moskovaa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan kyseessä oli Ukrainan ”terroristihyökkäys”.

Prigozhin on jo pitkään arvostellut kovin sanoin Venäjän sodanjohtoa, varsinkin puolustusministeri Sergei Shoigua ja asevoimien yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovia. Prigozhin vaikutti hiljattain haukkuneen räikeästi myös presidentti Vladimir Putinia videoviestissään.

LUE MYÖS:

Professori: Wagner-johtaja nosti esiin Vladimir Putinin pahimman pelon

An angry statement from Prigozhin regarding the unexplained incident with unidentified UAVs that crashed in Moscow this morning. pic.twitter.com/NJ4ZPaoPM9

— Dmitri (@wartranslated) May 30, 2023