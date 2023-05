Professori: Wagner-johtaja nosti esiin Vladimir Putinin pahimman pelon

Johns Hopkins -yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Sergei Radtshenko kommentoi Twitterissä Venäjän Wagner-joukkojen johtajan Jevgeni Prigozhinin antamaa suorasanaista haastattelua, joka julkaistiin Kreml-mielisen aktivistin Konstantin Dolgovin Telegram-kanavalla.

– Hänen (Prigozhinin) toistuvat viittauksensa mahdolliseen vallankumoukseen (mitä presidentti Vladimir Putin tunnetusti pelkää epätoivoisesti) kielii siitä, että Prigozhin ei hyväksytä lausuntojaan Kremlillä, Radtshenko toteaa.

Hänen mielestään Wagner-johtaja kuitenkin todennäköisesti koordinoi viestintäänsä jonkin tahon kanssa.

Prigozhinin katsotaan voivan puhua Ukrainasta ja Venäjän hyökkäyssodasta asioita, joiden sanominen ääneen ei ole muuten Venäjällä mahdollista.

– Prigozhinin jatkuva selviytyminen on osoitus todellisesta valtataistelusta kulissien takana, hyvin todennäköisesti asevoimien ja puolustusministeriön sisällä. Jokin taho selvästi suojelee Prigozhinia. Se, mikä Putinin rooli on tässä kokonaisuudessa, ei ole selvää, Radtshenko sanoo.

Hän korostaa, että Prigozhin ei arvostele Putinia suoraan (ja ilmaisee jopa kuuliaisuutensa presidenttiä kohtaan), mutta kritisoi ja halveksii sekä presidentinhallintoa että sodanjohtoa.

Prigozhin on jo pitkään arvostellut kovin sanoin Venäjän sodanjohtoa, varsinkin puolustusministeri Sergei Shoigua ja asevoimien yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovia. Prigozhin vaikutti hiljattain haukkuneen räikeästi myös Putinia videoviestissään.

https://t.co/T0UUcQmtM3. Prigozhin's full interview. Definitely worth your time, though I don't think it's subtitled (subtitled excerpts are being shared on this platform). His most vicious (by far) attack on Shoigu and Gerasimov, with lots of other interesting bits and pieces. — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) May 24, 2023

To conclude, a couple of thoughts. First, Prigozhin's continued survival is a pointer to a real power struggle behind the scenes, quite possibly inside the military establishment. Someone is obviously protecting Prigozhin. Where Putin stands in all of this is not clear. — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) May 24, 2023