Wagner-johtaja esittää sodan lopettamista

Nextan mukaan tämä voi osoittaa sekä kasvavia poliittisia tavoitteita että yleistä sotaväsymystä.

– Viranomaisille ja koko yhteiskunnalle on tänään tarpeen laittaa jonkinlainen loppukohta sotilaalliselle erityisoperaatiolle, palkkasoturiyhtiö Wagnerin perustaja Jevgeni Prigozhin kirjoitti, Nexta tviittaa.

– Ihanteellinen vaihtoehto on ilmoittaa sotilaallisen erityisoperaation päättymisestä. Kertoa kaikille, että Venäjä on saavuttanut suunnittelemansa tulokset ja jossain mielessä olemme todella saavuttaneet ne.

– Olemme tuhonneet valtavan määrän Ukrainan asevoimien taistelijoita ja voimme raportoida itsellemme, että sotilaallisen erityisoperaation tehtävät on suoritettu.

The leader of the PMC #Wagner #Prigozhin published an article in which he called for an end to the war and a foothold in the occupied territories.

Prigozhin became the first Russian media person to publicly talk about ending the war. This can demonstrate both growing political… pic.twitter.com/c8HjElrRlY

