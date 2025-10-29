Vuoden poliisi on droonitoiminnan kehittäjä

Vuoden Poliisiksi 2025 on valittu Poliisiammattikorkeakoulussa työskentelevä ylikomisario Sami Hätönen.

Vuoden Poliisi -valinnan tekevät yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL ja Poliisihallitus. Kyseessä on juhlavuosi, sillä Vuoden Poliisi valittiin nyt 50. kerran. Valitsijaraati kiitteli Hätösen kykyä tunnistaa oikeita kumppaneita. Tämä on valitsijoiden mukaan johtanut siihen, että parhaita käytäntöjä on pystytty tuomaan Suomen poliisin toimintaan ja viemään poliisilta muille viranomaisille ja kumppaneille.

Hätönen on taustoiltaan poliisin poika, joka on kehittänyt poliisin operatiivisen toiminnan johtamista ja hälytystoiminnan teknologiaa kuten miehittämättömien ilma-alusten eli droonien hyödyntämistä poliisitoiminnassa.

Kun Hätönen aloitti Poliisihallituksen droonityön kehittämisen vuonna 2015, oli poliisilla ilmailuosaamista vain matkustajan roolista. Kentällä oli kuitenkin jo kokeiltu droonien käyttöä onnistuneesti.

– Kokosin joukon innokkaita poliiseja yhteen, ja aloimme aktiivisesti tutustua drooniteknologiaan sekä selvittää sen mahdollisuuksia ja käyttöönoton vaatimuksia. Teimme erinomaista yhteistyötä erityisesti Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja pelastustoimen kanssa, mutta myös Traficomin ja muiden ilmailuosaajien kanssa. Oppia haettiin myös muualta maailmasta.

Droonien käytöllä saatiin nopeasti hyviä tuloksia aikaan. Muut maat ovat sen jälkeen seuranneet Suomen viitoittamaa tietä, ja droonit ovat tulleet kaikkialla maailmassa osaksi poliisin kalustoa.

– Sami Hätönen on määrätietoisesti kehittänyt poliisin toimintaa yhteistyössä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Hänellä on laajat verkostot niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tämä on ollut yhtenä perusteena sille, minkä vuoksi juuri Sami Hätönen on Vuoden Poliisi, sanoi valinnan perusteista Suomen Poliisijärjestöjen Liiton (SPJL) puheenjohtaja Jonne Rinne.

Sami Hätösellä on lähes 28 vuoden pituinen ja erittäin monipuolinen kokemus poliisin valvonta- ja hälytystehtävistä ja niiden kehittämisestä poliisin eri yksiköissä, Poliisihallituksessa ja Poliisiammattikorkeakoulussa.

Tällä hetkellä Hätönen on Poliisiammattikorkeakoulun valvonta- ja hälytystoimintaosaamisen yksikön päällikkö. Yksikkö vastaa sekä poliisin tutkintokoulutuksesta että täydennyskoulutuksesta, eli käytännössä kaikkien Suomen valvonta- ja hälytystehtävissä työskentelevien poliisien osaamisesta.

– Tärkeimpinä verkostoina haluan nostaa esiin operatiivisen kenttätoiminnan johtamisen ja miehittämättömän ilmailun kouluttajajärjestelmät, joiden vastuuhenkilönä minulla on ollut ilo ja kunnia työskennellä. Yhteistyössä on voimaa, Hätönen itse sanoi.

– Olen ylpeä työnantajastani Suomen poliisista, sen huippuosaajista ja työmme erinomaisista tuloksista. Mutta hyvästäkin voi tehdä paremman. Siksi kehittäminen on tärkeää ja muutos on mahdollisuus. Joka haluaa, keksii keinot – joka ei halua, keksii selitykset. Ja minä haluan.