VU Washingtonissa: Nämä kaikki asetukset Donald Trump antoi heti

Verkkouutiset seuraa Donald Trumpin virkaanastujaisia paikan päällä Washington D.C:ssä.

Tänään virkavalansa vannoneella Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilla on kerrottu olevan jopa noin sadan kohdan lista presidentin asetuksista, joita on tarkoitus antaa välittömästi uuden hallinnon aloitettua työnsä.

Mediatietojen mukaan pelkästään maahanmuuttoon liittyviä määräyksiä on tulossa kymmenkunta jo presidentin ensimmäisen työpäivän aikana.

Trump listasi joitakin heti annettavia asetuksia virkavalansa jälkeisessä puheessa.

Uusi presidentti totesi muun muassa julistavansa hätätilan Yhdysvaltain etelärajalle.

– Laiton maahantulo päättyy välittömästi ja aloitamme prosessin miljoonien ja miljoonien laittomasti maassa olevien palauttamiseksi sinne, mistä he ovat tulleet, Trump sanoi puheessaan.

Hätätila merkitsee käytännössä sitä, että rajalle voidaan lähettää kansalliskaartin ja Yhdysvaltain asevoimien joukkoja.

– Aion lähettää joukot etelärajalle torjumaan maahamme kohdistuvan tuhoisan invaasion, Trump sanoi.

Donald Trump totesi puheessaan myös muun muassa lopettavansa ”pidätä ja vapauta” -käytännön (catch and release). Presidentti on jo pitkään toistellut, että laittomasti rajan yli tulleita rikollisia vapautetaan suuria määriä Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun heidät on saatu kiinni. Trumpin vastustajien mukaan kyse on todellisuudessa usein turvapaikkapäätöstä odottavista alaikäisistä, joilla ei ole kytköksiä rikollisjengeihin.

Julkisuudessa aiemmin liikkuneiden tietojen mukaan Trumpin hallinto aikoo myös lopettaa turvapaikkahakemusten vastaanottamisen etelärajalla. Puheessaan Trump sanoi palauttavansa välittömästi presidentin määräyksellä voimaan niin sanotun pysy Meksikossa -politiikan. Trumpin edellisen hallinnon aikana noudatetun linjan mukaan Yhdysvaltain viranomaiset saivat palauttaa turvapaikanhakijan Meksikoon odottamaan päätöstä asiassaan.

Huumekartellit aiotaan lisäksi julistaa jo maanantaina ”ulkomaisiksi terroristijärjestöiksi”.

Donald Trump kertoi puheessaan lisäksi antavansa heti tänään määräyksen, jossa linjataan virallisesti, että Yhdysvalloissa katsotaan sukupuolia olevan kaksi. Niin kutsuttu DEI-politiikka (Diversity, Equity, Inclusion) eli monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistäminen aiotaan myös lopettaa julkisissa laitoksissa ja asevoimissa.

– Rakennamme yhteiskunnan, joka on värisokea ja perustuu saavutuksiin, presidentti totesi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Trump sanoi julistavansa myös oitis kansallisen energiahätätilan ja poistavansa esteet kaasun ja öljyn poraukselta Yhdysvalloissa. Presidentti vannoi amerikkalaisen energian viennin ympäri maailmaa kasvavan ja inflaation loppuvan ja hintojen laskevan.

– Meistä tulee jälleen rikas kansakunta, ja jalkojemme alta virtaava nestemäinen kulta tulee auttamaan meitä tämän saavuttamisessa.

Maanantain ensimmäisten määräysten joukossa on Trumpin mukaan myös Joe Bidenin hallinnon vihreiden investointien ohjelman eli niin sanotun Green New Dealin sekä peruuttavansa tämän vuoden alussa säädetyt ajoneuvovalmistajien ja -myyjien sähköautokiintiöt.

Donald Trump kertoi lisäksi antavansa määräyksen, joka ”lopettaa kaiken valtion sensuurin ja tuo sananvapauden takaisin Amerikkaan”.

Virkaanastujaisten siirtäminen sään takia sisätiloihin Capital One -areenalle johti siihen, että sankoin joukoin Washington D.C:hen virranneet Donald Trumpin kannattajat jalkautuivat seuraamaan juhlallisuuksia kaduille, ravintoloihin ja baareihin. Areenalle jonottaneista vain harva pääsi sisälle asti.

Verkkouutiset seurasi Donald Trumpin puhetta presidentin kannattajien joukossa Valkoisen talon lähellä. Erityisesti maahanmuuttoa, taloutta, sukupuoliasioita ja Yhdysvaltain sisäistä turvallisuutta koskevat linjaukset kirvoittivat Trumpin kannattajilta puheen aikana raikuvia suosionosoituksia. Vilahduskin väistyvästä presidentti Bidenista tai Trumpin vastaehdokkaasta ja Bidenin varapresidentti Kamala Harrisista ruudulla johti taas välittömästi huuteluun ja rehvakkaisiin hyvästelylauluihin.

VU jututti päivän aikana useita eri ikäisiä Donald Trumpin äänestäjiä, jotka olivat tulleet virkaanastujaisiin eri puolilta maata. Heistä lähes kaikki puhuivat Trumpista riehakkaasti ja liki uskonnolliseen sävyyn. Presidentin vaalilupauksiin ja puheen linjauksiin uskottiin vahvasti. Moni sanoi Yhdysvaltain ”tulleen takaisin” ja kuvaili ”vapauden palaavan” uuden hallinnon myötä Amerikkaan.