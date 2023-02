VR:n operoima lähijuna on Ruotsin täsmällisin

Itä-Götanmaalla Ruotsissa toimiva Östgötapendeln on tuoreen tutkimuksen mukaan Ruotsin täsmällisin lähijuna. Jopa 94 prosenttia kaikista Östgötapendelnin lähdöistä oli täsmällisiä vuonna 2022.

Yhtiö siirtyi VR:n omistukseen heinäkuun alussa vuonna 2022.

Täsmällisyyttä mitataan kaikilla Östgötapendelnin suurimmilla asemilla. Tyypillisen kuukauden aikana vuoroja ajetaan noin 3 300.

– Eteläisellä pääradalla operoi myös muita yhtiöitä. Siksi olemmekin todella iloisia näin hyvästä täsmällisyydestä, jonka olemme saavuttaneet radan ruuhkaisuudesta huolimatta, kertoo Östgötapendelnin liikennepäällikkö Mattias Näsström VR:n tiedotteessa.

VR on laajentanut toimintaansa Ruotsiin yrityskaupalla 1. heinäkuuta 2022 alkaen ja osallistuu aktiivisesti alueellisiin joukkoliikennekilpailutuksiin Ruotsissa. Ruotsissa on Suomeen verrattuna moninkertaiset sopimuspohjaisen julkisen liikenteen markkinat. Ruotsissa on 21 aluetta, jotka kilpailuttavat alueellista liikennettä.

Noin puolet VR:n liikevaihdosta tulee kilpailutetusta kaupunkiliikenteestä Suomessa ja Ruotsissa. VR operoi junien lisäksi raitiovaunuja ja linja-autoja molemmissa maissa.