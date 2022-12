Volodymyr Zelenskyin avustaja: Näillä aseilla lopetamme sodan nopeasti

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mihailo Podoljak tyrmää virolaisen Postimees -lehden haastattelussa ehdotukset rauhanneuvotteluista Venäjän kanssa.

Hänen mukaansa ukrainalaisille on ehdottoman selvää, että mitään kompromisseja hyökkääjän kanssa ei enää tehdä.

– Haluamme lopettaa tämän sodan, mutta emme kuten vuonna 2014. Emme mene polvillemme, Podoljak viittaa Krimin miehityksen jälkeisiin Minskin sopimuksiin.

– Jos sovimme rauhasta, se tarkoittaa vain sitä, että muutaman vuoden kuluttua he tulevat jälleen tappamaan meitä. Emme koskaan suostu siihen.

Podoljak toivoo, että eurooppalaiset ymmärtävät Ukrainan näkökulman.

– On selvää, että ihmiset Euroopassa elävät omaa elämäänsä ja ovat huolissaan elinkustannusten noususta. Ymmärrämme sen, mutta yritämme aina selittää näille ihmisille yhden hyvin yksinkertaisen totuuden: jos emme pysäytä nyt Venäjää, Euroopassa on pysyvä sota, hän sanoo.

– On kaksi vaihtoehtoa. Joko lopetamme sodan nopeammin, kun Ukraina saa tarvittavat resurssit. Tai sitten Venäjän hyökkäykset Ukrainaa vastaan jatkuvat, joka tarkoittaa loputonta eurooppalaisten resurssien tuhlaamista.

Presidentin neuvonantaja listaa aseet ja asejärjestelmät, joilla Ukraina voi päättää sodan nopeasti. Hänen mukaansa länsi on vihdoin myös valmis keskustelemaan niiden toimittamisesta Ukrainaan.

Neuvotteluissa asialistalla Podoljakin mukaan ovat Patriot-ilmapuolustusjärjestelmät, modernit hävittäjät ja hyökkäyslentokoneet, Leopard-taistelupanssarivaunut ja Abrams-panssarivaunut.

– Kaikista näistä asejärjestelmistä neuvotellaan parhaillaan. Jos aiemmin neuvottelujen aiheina olivat tietyt vanhemmat asejärjestelmät, niin nyt käydään todellisia neuvotteluja uusista, joiden avulla voimme tuhota Venäjän armeijaa paljon nykyistä tehokkaammin, hän kertoo.

Podoljakin mukaan neuvotteluja käydään myös ohjusjärjestelmistä, joiden kantama on pidempi kuin nyt Ukrainan käytössä olevilla HIMARS-ohjuksilla.

– Jotta voimme hyökätä, meidän on ensin tuhottava heidän varastonsa Venäjän armeijan selustassa. Muuten rintama pysähtyy ja me vain seisomme samassa paikassa. Olemme kertoneet kumppaneillemme, että meidän on vauhditettava sodan päättymistä, jotta Ukrainan tuhoaminen voidaan minimoida, mutta sillä olisi vaikutusta myös maailmantalouteen.

Presidentin neuvonantaja vahvistaa Postimees -lehden haastattelussa tiedon, että noin 100-200 ukrainalaista sotilasta kuolee joka päivä.

– En aio antaa tarkkoja lukuja, koska ne vaihtelevat. Jos meillä olisi kaikki tarvitsemamme aseet, paljon vähemmän sotilaitamme kuolisi. Tällä on ilmeinen yhteys.