Volodymyr Zelenskyi: Vaikuttaa siltä, että Ukrainaa ei olla valmiita kutsumaan Natoon

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tuomitsee Naton valmistelussa olevan julkilausuman liittyen Ukrainan Nato-polkuun.

– Vaikuttaa siltä, että Ukrainaa ei olla valmiita kutsumaan Natoon eikä tekemään siitä jäsentä, Zelenskyi sanoo Twitterissä.

Hän kertoo saaneensa matkalla Vilnan huippukokoukseen signaaleja siitä, että tietyistä julkilausuman sanamuodoista keskustellaan ilman Ukrainaa.

– Ja haluan korostaa, että tämä sanamuoto koskee Ukrainan kutsumista Naton jäseneksi, ei Ukrainan jäsenyyttä.

– On ennennäkemätöntä ja absurdia, että Ukrainan kutsulle eikä jäsenyydelle aseteta aikarajaa. Samaan aikaan lisätään epämääräinen sanamuoto ”ehdoista” jopa Ukrainan kutsumiseen liittyen.

Zelenskyin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että Nato jättää mahdollisuuden neuvotella Ukrainan Nato-jäsenyydestä Venäjän kanssa.

– Tämä taas motivoi Venäjää jatkamaan terroriaan.

– Epävarmuus on heikkoutta. Ja aion keskustella tästä avoimesti huippukokouksessa.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023