Volodymyr Zelenskyi uusista iskuista: Näin Venäjä vastaa diplomatiaan

Venäjään kohdistuva paine on riittämätöntä, sillä Venäjän Ukrainaa vastaan tekemien iskujen määrä on kasvussa, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Venäjä iski viime yönä ballistisilla ohjuksilla Kiovaan. Iskussa kuoli yksi ja loukkaantui. Lisäksi iskuja tehtiin Mykolajivin, Sumin, Harkovan, Khmelnytskyin ja Tšerkasyn alueille.

Venäjän perjantaina Kryvyi Rih’iin tekemän iskun kuolleiden määrä on noussut 19:ta, joukossa on useita lapsia.

– Ilmaiskujen määrä kasvaa. Näin Venäjä paljastaa todelliset aikeensa – jatkaa terroria niin kauan kuin maailma sen sallii, Zelenskyi kirjoittaa viestipalvelu X:n tilillään.

Iskut ovat osoitus Venäjän ja Vladimir Putinin reaktioista kansainväliseen diplomatiaan, Zelenskyi sanoo. Hänen mukaansa sekä Ukrainan kumppanit että koko maailma on nähnyt Venäjän aikeet sodan jatkamiseksi.

– Siksi painetta ei voida keventää. Kaikki ponnistelut on suunnattava turvallisuuden takaamiseen ja rauhan tuomiseen lähemmäs, kirjoittaa Zelenskyi.

Presidentin mukaan Venäjä on laukaissut kuluneen viikon aikana yli 1460 ohjattua ilmapommia. Lisäksi Venäjä on ampunut liki 670 hyökkäysdroonia sekä yli 30 erilaista ohjusta ukrainalaisiin kaupunkeihin ja kyliin.

– Jokainen näistä iskuista on kohdistettu meidän kansaamme, meidän lapsiimme, Zelenskyi sanoo.

Hän osoittaa osanottonsa iskuissa kuolleiden läheisille ja perheille sekä kiittää kaikkia Ukrainaa puolustavia tahoja. Presidentti on kirjoituksen yhteyteen jakanut videon, jossa näkyy Venäjän ilmaiskujen aikaansaamia tuhoja eri alueilla Ukrainassa kuluneen viikon ajalta.

The pressure on Russia is still insufficient, and the daily Russian strikes on Ukraine prove it. Last night, ballistic missiles were launched against Kyiv, while attack drones targeted the region. Strikes also hit the Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi, and Cherkasy regions.… pic.twitter.com/VNAGmZ4Yfr

