Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi videopuheessaan. (Kuva: Telegram/Zelenskyi_official)

Volodymyr Zelenskyi: Ukraina vaarassa menettää läheisen kumppaninsa

Ukrainan presidentti painottaa, ettei hän tule pettämään maataan.
Ukrainan presidentti sanoi 10 minuuttisessa puheessaan ukrainalaisille, että ”Ukraina on kohtaamassa erittäin vaikean ratkaisun: joko se menettää arvokkuutensa tai sitten keskeisen kumppaninsa”, kertoo BBC.

Zelenskyi myös sanoi, että ”tänään on yksi historiamme vaikeimmista päivistä”. Hän kertoi esittävänsä vaihtoehtoja Donald Trumpin hallinnon suunnitelmalle, jossa Ukrainaa painostetaan myöntymään Venäjän hyväksi.

– Esitän argumentteja, suostuttelen ja esitän vaihtoehtoja, sanoi Ukrainan presidentti kansalleen.

Hän myös muistutti, että helmikuussa 2022 ”emme pettäneet Ukrainaa silloin emmekä petä nytkään”.

 

