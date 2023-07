Volodymyr Zelenskyi: Ukraina on Euroopan turvallisuuden edistäjä

Euroopassa vallitsee Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan ilmeinen turvallisuusvaje, johon on vastattava Naton, Ukrainan ja kumppanimaiden yhteistyötä tiivistämällä.

– Ukraina on jo nyt ja tulee aina olemaan yhteisen turvallisuuden edistäjä. Turvallisuus on keskeinen tavoitteemme, Zelenskyi sanoi keskiviikkona Naton huippukokouksen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Vilnassa.

– Olemme keskustelleet täällä yksityiskohtaisesti Venäjän luomasta vastakkainasettelusta ja siitä, mitä voimme yhdessä tehdä rauhan ja turvallisuuden hyväksi ja jotta voimme suojella kansaamme paremmin, hän totesi.

Ukraina on hänen mukaansa saanut huippukokouksessa käydyissä keskusteluissa useita turvallisuus- ja puolustusapua ja niihin liittyviä järjestelyjä koskevia lupauksia Naton jäsenmailta. Tiettävästi myös G7-maaryhmä valmistelee erillistä ilmoitusta turvatakuista Ukrainalle.

Nato-johtajien tiistaina antamaa julkilausumaa, jossa Ukrainalle osoitetaan selvä polku kohti puolustusliiton jäsenyyttä, Zelenskyi piti myönteisenä askeleena eteenpäin. Erityisen tervetulleena hän piti sitä, että Ukraina päätettiin Suomen ja Ruotsin äskettäisen esimerkin mukaisesti vapauttaa Naton jäsenyyteen valmentavasta niin sanotusta MAP-ohjelmasta (Membership Action Plan), mikä on omiaan merkittävästi yksinkertaistamaan liittymisprosessia.

– Olemme kulkeneet jo pitkän tien Nato-yhteensopivuuden edistämisessä, sotilaillamme on hyvä asiantuntemus yhteistyöstä Naton kanssa, ja he ovat osoittaneet osaavansa käyttää aseitaan taiten, hän painotti.

Jopa Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan aikana Ukraina on hänen mukaansa päättäväisesti jatkanut myös demokratian ja oikeusvaltiojärjestelmän toimivuuteen liittyviä uudistuksia.

”Vladimir Putin aliarvioi Naton yhtenäisyyden”

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan Venäjän johtaja Vladimir Putin aliarvioi täydellisesti Ukrainan kansan ja maan asevoimien rohkeuden sekä Ukrainan poliittisen johdon päättäväisyyden aloittaessaan sotaretkensä Ukrainaa vastaan.

– Mutta hän aliarvioi myös Naton yhtenäisyyden ja vahvuuden. Nato seisoo Ukrainan tukena niin kauan kuin on tarpeen. Nato-liittolaiset ovat tukeneet Ukrainaa kymmenillä miljardeilla dollareilla viimeisen vuoden aikana. Nyt olemme sopineet kolmiosaisesta paketista, jolla Ukraina tuodaan lähemmäksi Natoa, monivuotisesta käytännön avustusohjelmasta sekä uuden Naton Ukraina-neuvoston perustamisesta. Olemme myös vahvistaneet, että Ukrainasta tulee Naton jäsen ilman MAP-ohjelmaa, Stoltenberg sanoi.

– Meidän on huolehdittava siitä, että kun tämä sota on ohi, Ukrainan turvallisuuden takaamiseksi on olemassa uskottavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että historia ei toistu. Olen tyytyväinen siihen, että monet liittolaiset sitoutuvat tänään pitkäaikaisen turvallisuusavun antamiseen Ukrainalle. Tämä auttaa estämään Venäjän tulevat hyökkäykset sodan päätyttyä ja täydentää Naton antamaa tukea, hän totesi.