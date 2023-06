Volodymyr Zelenskyi: On valittava puolustammeko kaupunkeja vai rintamaa

Ukraina on valmiina vastahyökkäykseen ja valtaamaan Venäjän miehittämät alueet takaisin, vahvistaa presidentti Volodymyr Zelenskyi Wall Street Journalin haastattelussa.

– Mielestäni olemme valmiita tänään. Haluaisimme tiettyjä asioita, mutta emme voi odottaa kuukausia, Zelenskyi sanoo haastattelussa.

Vaikka Zelenskyi kertookin uskovansa Ukrainan onnistuvan, hän varoittaa tulevan hyökkäyksen vaativan ”kovan hinnan” ja ja kestoa on mahdoton arvioita.

– En tiedä kuinka kauan se kestää. Ollakseni rehellinen, se voi mennä monin eri tavoin, täysin eri tavoin. Mutta me teemme sen ja olemme valmiita.

Zelenskyi katsoo Venäjän ilmavoimilla olevan ylivoiman eturintamalla, mikä todennäköisesti tulee johtamaan ”suuren määrän sotilaita kuolemaan”. Ukrainan vahvuudeksi Zelenskyi nimeää kuitenkin venäläisiä ”vahvemmat ja motivoituneemmat” maajoukot.

Ukraina olisi toivonut enemmän asetukea länsimailta, mutta ei Zelenskyin mukaan voinut enää jäädä odottamaan.

Zelenskyi kertoi WSJ:lle, että Ukrainalla ei ole tarpeeksi aseita puolustaakseen koko maata. Hän uskoo, että Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii tuoreilla iskuillaan pakottamaan Ukrainan valintaan: joko se puolustaa sen kaupunkeja tai sen sotilaita eturintamalla.

Zelenskyin mukaan Ukraina tarvitsee nopeasti lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä, jonka se katsoo olevan ”ainoa ase”, joka voi torjua Venäjän tekemät ohjusiskut.

Yhdysvallat ja Saksa lahjoittivat kaksi yhdysvaltalaisvalmisteista Patriot-järjestelmää Ukrainalle tänä keväänä. Zelenskyi kertoo toivovansa jopa 50 uutta järjestelmää.

Ukraina on pyrkinyt myös vetoamaan maihin, jotka ovat säilyttäneet suhteensa Venäjään, kuten Kiinaan, Intiaan ja Brasiliaan.

– En haluaisi sellaisen maan seisovan sivussa ja katsovan ihmisten kuolevan. Jos olet iso, sitä tarkoittaa kansallinen suuruus. Tämä ei ole maalaus tai museo; se on todellinen, verinen sota, Zelenskyi sanoo erityisesti Kiinalle.

Zelenskyin mukaan kaikkien on tehtävä arvovalinta, ketä he sodassa tukevat. Zelenskyi pitää Putinin uhkailua vain merkkinä heikkoudesta ja ainoa vaihtoehto koko maailmalle on eristää Venäjä täysin.

– Hän on nurkkaan ajettu eläin, hän pelkää oman henkensä puolesta. Hänen täytyy pelätä maailman vahvuutta. Hän ymmärtää vain voimaa.