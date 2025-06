Volodymyr Zelenskyi: Näin etulinjassa menee nyt

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo tavanneensa asevoimien ja puolustusministeriön johdon kanssa ajankohtaisista asioista.

Etulinjan osalta keskustelu käsitteli etenkin Donetskin alueen Pokrovskia.

– Siellä on merkittävä venäläisjoukkojen keskittymä ja lukuisia rynnäköitä. Kiitän kaikkia yksiköitämme, jokaista sotilasta, heidän resilienssistään, Zelenskyi sanoo X-päivityksessään.

Venäjä on pyrkinyt valtaamaan merkittävää solmukohtaa Pokrovskin kaupunkia jo vuoden ajan.

Sumysta Pohjois-Ukrainassa on Zelenskyin mukaan käyty tänään erillinen keskustelu. Sumy on yksi alueista, joilla Venäjän suuren kesähyökkäyksen on ollut tarkoitus edetä.

Zelenskyi kertoo, että viikko sitten Ukrainan joukoille määriteltiin Sumyn suunnassa erityistehtävät, joiden tavoitteet on nyt täysin saavutettu.

– Venäjän hyökkäys Sumyn alueella epäonnistuu – ja tästä on kiittäminen jokaista ukrainalaisyksikköä, joka toimii siellä.

Presidentin mukaan myös Ukrainan operaatio Venäjän Kurskissa jatkuu ja liki 10 kuukauden ajan operaatio on täyttänyt tavoitteensa.

– Tänään keskusteltiin myös yksityiskohtaisesti ukrainalaisista lennokeista – rahoituksesta, sopimusten täytäntöönpanosta, tuotannosta ja toimituksista. Syväiskudrooneista, torjuntadrooneista ja kaikenlaisista lennokeista rintamalle. Olemme lisäämässä tuotantoa. Keskustelen lähipäivinä EU:n johtajien kanssa lisärahoituksesta lennokkien tuotantoon ja yhteiseen valmistukseen. Ukrainan johtava asema sotateknologian alalla on säilytettävä, Zelenskyi kommentoi.

