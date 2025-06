Venäjän kesähyökkäys sakkaa – ”He tarvitsisivat 100000 sotilasta lisää”

Venäjän kesähyökkäys uhkaa päättyä ennen kuin se ehti kunnolla alkaakaan, kertoo Telegraph.

Toukokuussa alkaneen laajan hyökkäyksen oli tarkoitus edetä sekä Itä-Ukrainassa Donetskin ja Harkovan alueilla että Pohjois-Ukrainassa Sumyssa. Kreml valmistautui hyökkäykseen koko talven ajan, keräten rintamalle miesvoimaa, harjoitellen erilaisia taktiikoita sekä kehittäen drooni- ja ohjusjoukkojen yhteistoimintaa.

Aluksi hyökkäys vaikutti onnistuvan. Toukokuussa Venäjä valtasi keskimäärin 5,5 neliökilometriä päivässä, tuplasti enemmän kuin kuukautta aiemmin. Etenkin Konstiantynivkan ja Pokrovskin suunnilla nähtiin onnistuneita hyökkäyksiä.

Sitten veto loppui.

– Venäjällä ei oikeastaan ole kykyä aloittaa mitään uutta ja erillistä [hyökkäystä], tiivistää ISW-ajatuspajan analyytikko Angelica Evans.

– Kesähyökkäys tulee olemaan vain jatkoa sille, mitä he ovat tehneet keväällä.

Sumyssä eteneminen on pysähtynyt täysin, ja ukrainalaiset ovat paikoin vallanneet takaisin Venäjän miehittämiä alueita. Se on Ukrainalle onnenpotku. Jos venäläiset olisivat jatkaneet etenemistä, olisivat he saavuttaneet Venäjän rajan ja Sumyn kaupungin välisellä tiellä sijaitsevan Junakivkan kaupungin. Sen laidalla on suuri metsä.

– Metsä johtaa aivan Sumyn kaupunkiin asti, joten jos he saavat tuotua tykistöä Junakivkaan ja metsään, he voivat iskeä Sumyn kaupunkiin tykistöllä, varoittaa ukrainalainen analyytikko Pavlo Narozhny.

Se olisi Ukrainalle katastrofi. Sumyn 250 000 asukasta olisivat suuressa vaarassa.

Niin Sumyssa kuin muuallakin etulinjassa Venäjän taktiikka on ollut lähettää tuhansittain huonosti koulutettuja sotilaita hyökkäyksiin.

– Venäjän hyökkäys on laajasti pysähtynyt. […] Heillä on etu miesvoimassa ja drooneissa, mutta heidän jalkaväkensä on huonosti koulutettua, jos sitä edes on koulutettu, sanoo Kupianskin rintamalla taisteleva vanhempi aliupseeri.

Evansin mukaan Venäjän hyökkäyksen tärkein painopiste on tällä hetkellä Itä-Ukrainan ”linnoitevyöhykkeellä”, joka kulkee Kramatorskin, Kostiantynivkan ja Slovianskin läpi. Näistä alttein Venäjän hyökkäykselle on Kostiantynivka. Se on Ukrainan huollolle kriittinen kohde, josta voisi edetä Kramatorskiin ja Slovianskiin.

Toistaiseksi Venäjällä ei kuitenkaan vaikuta olevan sellaista momentumia, jota kaupunkien valtaaminen edellyttäisi.

– Kramatorskin valtaamiseen he tarvitsisivat 100 000 sotilasta lisää, aliupseeri huomauttaa.

– He tarvitsivat 40 000 Avdijivkaan ja 70 000 Bahmutiin, ja siihen tarvittiin hyvin koulutettuja ja kyvykkäitä Wagnerin palkkasotilaita.

Ukraina onkin pitänyt pintansa, vaikka paikoin Venäjällä on etulinjassa 20-kertainen ylivoima. Samalla Venäjän varustevarastot tyhjenevät vauhdilla.

– Venäläiset ovat hankalassa tilanteessa, kun otetaan huomioon heidän tappionsa, tiivistää sotilasasiantuntija Nick Reynolds Royal United Serivces Institutesta.

Sotatieteiden asiantuntija Michael Clarke taas arvelee, että venäläiset rinnastavat strategisesti merkityksettömien pikkukylien valtaamisia toisen maailmansodan urotekoihin. Oikeasti venäläiset eivät ole aikoihin vallanneet merkittävää kaupunkia.

Pieniä menestyksiä Venäjälläkin on tosin ollut. Sen joukot valtasivat kuluneella viikolla Ukrainan suurimman litiumesiintymän. Samalla maa on kiihdyttänyt iskuja siviilikohteisiin.

Evans uskoo, että Venäjän tavoitteena on tyhjentää kaupungit iskuilla.

– Se on yritys suostutella ihmiset lähtemään ja helpottamaan näiden kaupunkien valtaamista tulevaisuudessa, Evans selittää.

– Lopulta näemme paluun vaatimukseen, että koko Ukraina on vallattava.