Volodymyr Zelenskyi: Me kestämme tämän, olemme murtumaton kansa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pyytää YK:n turvallisuusneuvoston kiireellistä kokousta Venäjän viimeisimpien sähköntuotantoon kohdistuneiden iskujen jälkeen.

– Olen kehottanut YK-suurlähettiläämme pyytämään YK:n turvallisuusneuvoston kiireellistä kokousta Venäjän tämänpäiväisten iskujen jälkeen. Siviilien murhat ja siviili-infrastruktuurin tuhoaminen ovat terroritekoja. Ukraina vaatii kansainväliseltä yhteisöltä päättäväistä vastausta näihin rikoksiin, hän sanoi Twitterissä.

Viranomaisten mukaan ainakin neljä ihmistä kuoli Kiovassa keskiviikon iskuissa.

Zelenskyi kiitti iskujen jälkeen antamassaan lausunnossa Euroopan parlamentin jäseniä Venäjän tunnustamisesta terrorismia tukevaksi valtioksi. Hän sanoi CNN:n mukaan, että Venäjä on ”todistanut koko maailmalle”, että se ansaitsee kyiseisen ”laukaisemalla 67 ohjusta infrastruktuuriamme, energiateollisuuttamme ja tavallisia ihmisiä vastaan”.

Hän vakuutti ukrainalaisille, että insinöörit, pelastajat ja paikallisviranomaiset tekevät kovaa työtä iskujen vaikutusalueilla.

– Korjamme tämän kaiken. Me kestämme tämän kaiken, koska olemme murtumaton kansa, Zelenskyi sanoi.

I have instructed our Ambassador to the UN to request an urgent meeting of UNSC following today’s Russian strikes. Murder of civilians, ruining of civilian infrastructure are acts of terror. Ukraine keeps demanding a resolute response of international community to these crimes.

Ukraine will not be scared by cowardly inhumane terrorist attacks of Russian war criminals. Thank you @POTUS and 🇺🇸 people for standing with Ukraine and responding with a new PDA package which would allow us to save lives and continue our fight for Ukraine! Together we win!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022