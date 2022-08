Volodymyr Zelenskyi lupaa voimakasta vastausta Venäjän iskuihin

– Mitä Ukraina tekee, jos he iskevät Kiovaan? Samaa kuin nyt. Jos he hyökkäävät, he saavat vastauksen, voimakkaan vastauksen, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi lausui yhteisessä lehdistötilaisuudessa Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa Kiovassa tiistaina raportoi Ukrinform.

Presidentti totesi, että hänen käytettävissään on tiettyjä tietoja Ukrainan tiedustelupalveluista ja ulkomaisilta kumppaneilta Venäjän suunnitelmista.

– Tiedustelumme työskentelee kumppaneidemme kanssa. Olemme heille kiitollisia näistä tiedoista. Onko olemassa uhka? Uhka on olemassa. Uskon, että tämä uhka on päivittäinen. Onko lisätietoa? Helmikuuta 24. päivästä lähtien Venäjä tekee tätä jatkuvasti. Voivatko he lisätä hyökkäystensä määrää? Kyllä, he voivat tehdä sen 23.-24. elokuuta. Tämä on kaikki tieto, mitä minulla on, presidentti sanoi.

Jo aiemmin Zelenskyi varoitti, että Venäjä voi tehdä jotain ”erityisen julmaa” Ukrainan valmistautuessa juhlimaan itsenäisyyspäiväänsä.