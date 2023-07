Volodymyr Zelenskyi: Kutsu liittyä Natoon motivoisi valtavasti Ukrainan sotilaita

Presidentti Volodymyr Zelenskyi kehotti Yhdysvaltain presidentti Joe Bideniä kutsumaan Ukrainan Natoon nyt, vaikka jäsenyys toteutuisikin vasta sodan jälkeen.

Zelenskyi toteaa, että Biden on ”päätöksentekijä” siitä, kuuluuko Ukraina Natoon vai ei.

– Hän tukee tulevaisuuttamme Natossa, mutta kutsu nyt olisi valtava motivaattori ukrainalaisille sotilaille, Zelenskyi sanoo CNN:n haastattelussa.

Ukrainan pyrkimys liittyä on kirjattu maan perustuslakiin ja sen suhde Natoon on liittouman mukaan peräisin 1990-luvun alusta. Naton on määrä pitää Liettuassa 11. ja 12. heinäkuuta huippukokous, jossa johtajien odotetaan keskustelevan Ukrainan jäsenyydestä.

Zelenskyin mukaan ”on erittäin tärkeää tuntea olevansa todella liittolaisten seurassa tulevaisuudessa”.

Hän sanoo ymmärtävänsä, että Ukraina ”ei voi koskaan kuulua Natoon ennen kuin sota päättyy”.

– Ymmärrämme kaiken. Mutta tämä signaali on todella tärkeä. Ja riippuu Bidenin päätöksestä, Zelenskyi sanoo.