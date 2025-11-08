Verkkouutiset

Venäjän iskun jälkiä Dniprossa. KUVA: DNIPROPETROVSK REGIONAL MILITARY ADMINISTRATION / AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Volodymyr Zelenskyi kommentoi Venäjän massiivista iskua: Röyhkeä ja näytösluonteinen

Hyökkääjä iski perjantain ja lauantain välisenä yönä Ukrainan energiainfraan.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi viestipalvelu Telegramissa julkaistussa videossa Venäjän viimeöisiä iskuja, jotka kohdistuivat pitkälti siviilikohteisiin.

Ukrainska Pravdan mukaan Venäjä iski maahan perjantain ja lauantain välisenä yönä 45 ohjuksella ja 458 droonilla. Näistä yhdeksän ohjusta ja 415 droonia onnistuttiin ampumaan alas. Iskut kohdistuivat muun muassa energiainfrastruktuuriin sekä Dniprossa sijaitsevaan kerrostaloon, jossa kuoli ainakin yksi ihminen.

Energiayhtiö Tsentrenergo kertoi iskujen jälkeen Facebookissa, että kyseessä oli suurin isku yhtiön voimalaitoksiin sitten sodan alun.

– Ennennäkemätön määrä ohjuksia ja lukemattomia droneja, useita minuutissa, iski samoihin voimaloihin, jotka olimme korjanneet vuoden 2024 tuhoisan iskun jälkeen, yhtiö kirjoittaa sivuillaan.

– Voimalaitokset ovat tulessa! Lämpövoimalaitoksemme eivät ole sotilaskohteita. Emme tuota aseita! Meillä on täällä töissä siviilejä.

Yhtiön mukaan voimalaitokset on iskujen vuoksi toistaiseksi suljettu. Lukuisissa kaupungeissa on ollut sähkö-, vesi- ja lämmityskatkoja iskujen vuoksi.

Zelenskyi kutsui laajamittaista iskua röyhkeäksi, mutta pitkälti näytösluonteiseksi. Hän painotti, että Ukrainan asevoimat onnistui ampumaan alas valtaosan Venäjän drooneista.

– Osa ohjuksista ammuttiin myös alas, vaikka tietysti on paljon vaikeampaa torjua ballistisia […] ohjuksia, Zelenskyi huomautti.

– Vain muutamat järjestelmät maailmassa pystyvät tehokkaasti torjumaan tällaisia ohjuksia, ja suojellaksemme koko aluettamme, tarvitsemme paljon enemmän näitä järjestelmiä ja paljon enemmän ohjuksia.

Ukrainan presidentti kertoi myös, että maa neuvottelee paraikaa uusien Patriot-ohjusjärjestelmien ostamisesta Yhdysvaltojen kanssa, ja kiitteli kumppanimaita tuesta.

– Olen kiitollinen jokaiselle johtajalle. Olen kiitollinen ystävillemme Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa, jotka tukevat meitä ja yrittävät auttaa, Zelenskyi sanoi.

