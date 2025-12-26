Verkkouutiset

Liekit valaisivat yötaivasta Volgogradissa. Kuvakaappaus videolta/Telegram

Volgogradissa jysähti – Lukoilin öljynjalostamo vaarassa

Ukrainan väitetään iskeneen tärkeän jalostamon alueelle Volgogradissa.
Venäjän Volgogradissa on sosiaalisessa mediassa kiertävien tietojen perusteella tapahtunut yöllä useita räjähdyksiä. Paikalta kuvatuilla videoilla näkyy savupatsaita ja taivaanrantaa valaisevia liekkejä.

Vahvistamattomien tietojen mukaan kyseessä oli ukrainalainen lennokki-isku, jonka sanotaan kohdistuneen Lukoilin öljynjalostamolle.

Volgogradin jalostamo on eräs venäjän suurimpia. Ukraina on iskenyt jalostamolle Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan aikana ainakin kolmesti. Lennokki-iskut ovat sytyttäneet satelliittikuvissa havaittuja tulipaloja.

Tuoreimman iskun mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ei vielä aamupäivällä ollut tarkkaa tietoa.

