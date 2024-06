Voitto antaisi Kremlille massiiviset luonnonvarat

Ukrainalaistoimittaja Liliane Bivings varoittaa Venäjän mahdollisen voiton seurauksista. Poliittisen ja sotilaallisen voiton ohella Kreml saisi haltuunsa maan merkittävät luonnonvarat, joiden kautta se voisi vahvistaa sotatuotantoaan ja talouttaan.

– Ukrainan valtaaminen toisi Venäjälle valtavaa vaurautta. Vahvistunut Kreml olisi varustettu tulevia aggressioita ja lännen taloudellista kiristystä varten, Liliane Bivings kirjoittaa Telegraph-lehden julkaisemassa kirjoituksessa.

Ukrainan romahdus tarkoittaisi, että Vladimir Putinin joukot etenisivät Mustanmeren satamiin, joiden kautta viedään viljaa 400 miljoonan ihmisen tarpeisiin. Sodan alussa Kreml asetti kyseiset satamat saartoon.

Bivingsin mukaan Kreml ohjaisi Ukrainan viljatuotannon joko itselleen tai liittolaisilleen. Viljaa on jo nyt varastettu miehitetyltä alueilta. Kreml saisi samalla haltuunsa koko Ukrainan sotilaallis-teollisen kompleksin, jota on laajennettu nopeaan tahtiin viime vuosien aikana. Maassa toimii 200 eri lennokkivalmistajaa, minkä lisäksi sen puolustusteollisuus valmistaa muun muassa Bohdana-haupitseja ja Mustallamerellä tehokkaiksi osoittautuneita meridrooneja.

– Kaikki tämä olisi Venäjän omaisuutta. Ukrainan vallattuaan he olisivat aivan EU:n porteilla. Venäjä möisi hämäräkumppaniensa kanssa aseita eri puolille maailmaa, Liliane Bivings sanoo.

Ukraina on edelleen maailman 20. suurin terästuottaja. Maatalouden ohella Kremlin sotakonetta voitaisiin vahvistaa kansallistamalla talouden tärkeitä sektoreita. Ukrainan alueella sijaitsee lisäksi monia kriittisiä raaka-aineita, joita tarvitaan matkapuhelimissa ja monissa muissa kuluttajalaitteissa. Tutkijoiden mukaan maan 500 000 tonnin litiumreservit ovat Euroopan suurimmat.

Venäjän voitto voisi myös johtaa entistä laajempaan pakolaiskriisiin.

– Ukrainan suhteen luovuttaminen antaisi Venäjällä lahjan, jonka mittakaava olisi eeppinen: väestöstä tyhjennetty maatalouden jättiläinen, jossa on maailman halutuimpia luonnonvaroja. Tuen viivästymisen ja jokaisen vallatun kilometrin myötä Kreml työntää itseään kohti länttä ja kohti suurinta palkkiotaan, Bivings varoittaa.

What if Putin wins? I had the chance to answer this question in an op-ed for the @Telegraph

My thoughts? The impact of a Russian takeover of Ukraine would unfurl over decades, touching every corner of the earth, and wreak havoc on the global economy. https://t.co/Aq7zPDtAcD

— Liliane Bivings (@LilianeBivings) June 2, 2024