”Suuri yllätys” – Ukrainan valmistama tykki yllätti vastustajan

Ukraina on kasvattanut vauhdilla omaa aseteollisuuttaan Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022.

Tavoitteena on vastata Venäjän kalustoylivoimaan ja vähentää riippuvuutta ulkomaisesta tuesta. Ukrainan asevoimilla oli New York Times -lehden mukaan käytössään sodan alussa vain yksi itseliikkuva 2S22 Bohdana -haupitsi. KrAZ-6322-kuorma-auton alustalle sijoitettu tykki käyttää länsimaisia 155 millimetrin tykistöammuksia.

Tällä hetkellä Bohdana-haupitseja valmistuu kahdeksan kappaletta kuukaudessa. Ukrainan puolustusteollisuuden yhtiöt ovat samalla kolminkertaistaneet panssariajoneuvojen ja nelinkertaistaneet panssarintorjuntaohjusten tuotannon.

Asevoimien hankintoihin käytettiin ennen sotaa noin miljardi euroa, mutta viime vuonna jo noin kymmenen miljardia euroa.

Ukrainan asevoimat on kärsinyt viime vuoden lopun jälkeen tykistöammuspulasta. Erityisesti 155 millimetrin kranaattien saatavuus on heikentynyt Yhdysvaltain tukipaketin jumiuduttua kongressiin sisäpoliittisten riitojen vuoksi. Tuotannon on määrä alkaa Ukrainassa lähiaikoina.

Bohdanan pitkän kantaman kerrotaan tulleen yllätyksenä venäläisjoukoille. Ukraina käytti asejärjestelmää Käärmesaaren vapauttamisessa keväällä ja kesällä 2022. Noin 50 kilometrin päästä ammuttavat kranaatit tuhosivat Venäjän ilmatorjuntajärjestelmiä ja muita kohteita.

– Se oli hyvin suuri yllätys venäläisille. He eivät ymmärtäneet, että joku pystyisi käyttämään tykistöä tältä etäisyydeltä, operaatioon osallistunut erikoisjoukkojen majuri Myroslav Hai toteaa.