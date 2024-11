Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kuvailee Donald Trumpin vaalivoittoa X:ssä järkyttyneeseen sävyyn.

– Voisiko joku kertoa, että tämä on vain pahaa unta? Trump on jälleen matkalla Yhdysvaltain presidentiksi. Perusteltu pelko siitä, mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi Ukrainan tuelle, naisten oikeuksille, ympäristölle, vähemmistöille, viennille ja demokratialle on käsinkosketeltava, Sofia Virta kirjoittaa.

Hän jatkaa, että vaikka vaalitulos ei luo toivoa, ei se myöskään ole syy luopua toivosta.

– Euroopan on pidettävä yhtä esimerkiksi Ukrainan tuessa ja kilpailukyvyn vahvistamisessa sekä kiritettävä Yhdysvaltoja jatkamaan työtä naisten ja vähemmistöjen oikeuksien puolesta Trumpin voitosta huolimatta, Virta sanoo.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela povaa Yhdysvaltain presidentinvaalin tuloksella olevan paljon kielteisiä seurauksia.

Koskela kirjoittaa X:n ketjussaan kyse olevan nyt monella tavalla vakavammasta asiasta kuin 2016.

– Ensinnäkin olen huolissani, että äärioikeisto saa itselleen hahmon, jota katsoa ylöspäin ja jonka katseen alla voimaantua. Trumpin rasistiset lausunnot ovat vain yksi osoitus siitä, miten naisten ja vähemmistöjen asema tulee vaikeutumaan, Koskela muun muassa kirjoittaa.

Ulkopolitiikassa Trump on hänen mukaansa tyypillinen autoritäärinen johtaja.

– On syytä varautua siihen, että EU-maiden on kannettava Ukraina-tuesta jatkossa suurempi vastuu, ja samalla pidettävä [Unkarin Viktor] Orbànin kaltaiset populistit poissa vielä nykyistäkin pahemman polarisaation tieltä.

Hän ilmaisee myös huolensa Gazan tilanteesta ja Trumpin mahdollisesti protektionistisesta kauppapolitiikasta.

– Äärioikeiston vahvistuminen ja demokratian rapautuminen on aidompi uhka kuin eilen. Nyt tarvitaan vahvaa naisten oikeuksien, demokratian ja ilmastotyön puolustamista. Sitä varten on myös tiivistettävä yhteistyötä Yhdysvalloissa niihin toimijoihin, jotka tätä työtä tekevät, Minja Koskela sanoo.

