Ukraina teki vastahyökkäyksen Venäjän Belgorodissa, taistelut raivoavat

Ukrainan sotilasoperaatiot jatkuvat Venäjän alueilla, ja ukrainalaisten sanotaan tehneen vastahyökkäyksen Belgorodissa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo.

Taisteluita käydään Belgorodin alueen luoteisimmissa osissa, mutta Venäjän joukkojen etenemistä ei ole vahvistettu.

Venäläinen sotabloggaaja väittää venäläisten työntäneen ukrainalaiset pois Demidovkan kylästä.

Taistelut jatkuvat Popovkan ja Demidovkan kylien ympäristössä. Venäläiset sotabloggaajat väittävät Ukrainan joukkojen tehneen vastahyökkäyksen kylien välissä ja yrittäneen hyökätä kansainvälisen rajan yli lähellä Marinea Ukrainan Sumyn alueella.

Venäjän joukkojen kerrotaan myös jatkaneen ponnisteluja Ukrainalaisten poistyöntämiseksi viimeisistä jäljellä olevista asemistaan Kurskin alueella. Venäläiset eivät ole kuitenkaan edenneet.

Taistelut jatkuvat Sudzhan lounaispuolella sijaitsevien Gornalin ja Oleshnyan ympäristössä.

Venäläisten sanotaan edenneen Toretskin suunnalla Itä-Ukrainan Donetskin alueella. Kaupungin ympäristössä käydään taisteluita.

Venäjän joukot ovat edenneet hieman myös Pokrovskin suunnalla, ja taistelut jatkuvat kaupungin ympäristössä.