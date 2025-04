Aluevaalit haluttaisiin lopettaa kokonaan – ”äänestäjä ei tiedä mistä päättää”

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) sanoi Ylen Ykkösaamussa toivovansa, että sunnuntaina käytiin viimeiset aluevaalit.

– Se ei johdu tästä vaalihässäkästä, vaan se johtuu siitä, että tosiasiassa aluevaltuustoilla ei juurikaan ole paljoakaan päätösvaltaa. Talouden raamit tulevat valtiolta, tehtävistä moni on lakisääteisesti normitettuja ja mitoituksia on laissa säädetty, Ben Zyskowicz sanoi Ylellä.

Vaalitulos ei hänen mukaansa juurikaan vaikuta hyvinvointialueiden toimintaan. Valitut aluevaltuutetut eivät lopulta päätä asioista, joita he ovat ehkä vaaleissa luvanneet äänestäjille.

– Eihän vaalitulos muutu rahaksi, henkilöstömääräksi tai henkilöstön saatavuudeksi Zyskowicz totesi.

– Jatkossa voitaisiin toimia niin, että kuntavaalien tuloksen perusteella asetettaisiin aluehallitukset, joilla kuitenkin on jonkin verran enemmän tehtävää. Myös monet aluevaltuutetut itse ovat olleet aika turhautuneita tähän valtuustojen rooliin, hän jatkoi.

Kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä (kok.) on samaa mieltä Ben Zyskowiczin kanssa.

– Hiljaisen viikon hiljaiset aluevaalit voisi jäädä tähän. Äänestäjä ei tiedä mistä päättää, ja jos tietää, niin tietää, ettei aluevaltuutetulla valtaa ole. Sama pätee poliitikkojen miehittämiin hallintoneuvostoihin. Turhan poisto on viisauden alku, Pauli Aalto-Setälä kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon valittu Binga Tupamäki oli nostanut vaaliteemojensa kärkeen aluevaltuustojen lakkauttamisen.

– Aluevaalien sijaan kunnille tulisi antaa suora edustus aluehallituksiin. Paikallispolitiikassa on paljon käytännöllisempää, jos suuresta joukosta valitaan yksillä vaaleilla luottamuksen ansaitsevat poliitikot. Tämän jälkeen poliitikot voivat järjestäytyessään valita pätevimmät erilaisten toimielinten hallituksiin, lautakuntiin ja jaostoihin, Binga Tupamäki kirjoittaa verkkosivuillaan.

– Aluevaltuustojen poliittinen merkitys on vähäinen, mutta vastaavasti aluehallituksille on odotetusti myönnetty laajat toimivaltuudet, jotka takaavat tehokkaan poliittisen päätöksenteon. Se on hyvä asia – aluehallitukset toimivat kohtuullisen hyvin tällä hetkellä. Aluehallitusten tehtävänjako ei siten muuttuisi, vaan ainoastaan aluehallituksen valintatapa.

Minusta Ben Z on oikeassa.

