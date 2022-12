Voiko Ukraina vapauttaa Krimin? Kenraali listaa neljä ehtoa

Viime aikoina on pohdittu kiivaasti, kykeneekö Ukraina valtamaan takaisin sille kuuluvan Krimin niemimaan, jonka Venäjä miehitti vuonna 2014.

– Ei ole olemassa mahdollisuutta sille, että Venäjä neuvottelisi Krimin tulevaisuudesta, ellei sitä pakoteta neuvottelupöytään jatkuvilla tappioilla taistelukentällä, toteaa Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan Twitterissä.

– (Venäjän presidentti Vladimir) Putin ei ole osoittanut lainkaan halukkuutta luopua Venäjään liitetyistä alueista, joita hän ei hallitse, puhumattakaan Ukrainalle kuuluvasta Krimistä, jonka hän sieppasi laittomasti vuonna 2014.

Ryanin mukaan Ukraina ja sen tukijat kansainvälisessä yhteisössä voivat pyrkiä eri keinoin siihen, että Ukraina saa Krimin takaisin.

– Ensiksi Ukrainan tukijoiden on lopetettava ristiriitaisten signaalien lähettäminen liittyen Krimin asemaan. Poliitikot ja korkea-arvoiset sotilasjohtajat puhuvat Krimin takaisinvaltaamisen ”vaikeudesta”. Näitä kommentteja pitää moderoida ja sovitella siten, että voidaan todeta ”mutta me tuemme Ukrainaa maan ottaessa takaisin kaikki alueensa”.

– Toiseksi läntisen teollisuuden on lisättävä ammustuotantoa ja siirrettävä hyökkäyskapasiteettia Ukrainaan. Nyt tarvitaan panssarivaunuja, rynnäkköpanssarivaunuja, tykistöä ja ilmapuolustusta.

Kolmanneksi Ukrainan pitää suorittaa hyökkäyksensä loppuun valloittaakseen takaisin Etelä-Ukrainan alueet.

– Hersonin ja Zaporižžjan alueiden vapauttamiseksi pitää käydä kovia taisteluita, mutta ne ovat oleellisia edellytyksiä kaikille Ukrainan Krim-operaatioille, Ryan sanoo.

– Vain näiltä alueilta on mahdollista edetä maitse Krimille. Ne ovat myös erittäin tärkeitä logistiikan, tykistön tulituen ja lentotukikohtien perustamisen kannalta. Poliittisesti ja sotilaallisesti Krimin vapauttaminen olisi mahdotonta, jos ensin ei vapauteta Hersonin ja Zaporižžjan alueita.

Ryan korostaa neljäntenä keinona strategisen kärsivällisyyden tärkeyttä.

– Ukrainalta saattaa kulua koko ensi vuosi eteläisten alueidensa turvaamiseen ennen kuin Krimin-operaatio on mahdollinen. Kansalaiset ja hallitukset Euroopassa sekä USA:ssa ovat osoittautuneet kärsivällisiksi. Tämä on ollut Putinille suuri shokki.

Mick Ryanin mukaan kaikki nämä neljä ehtoa ovat välttämättömiä edellytyksiä sille, että Ukraina pystyy toteuttamaan laaja sotilasoperaation Krimin valtaamiseksi.

– Jos nämä kaikki neljä kriteeriä täyttyvät, Ukraina saattaa olla edullisessa asemassa neuvotellakseen Krimin palauttamisesta.

– Venäjä voi tietysti tässä vaiheessa päättää, että ydinaseet ovat sen ainoa vaihtoehto Krimin puolustamiseksi. Vaikka tällaisesta skenaariosta on lukuisia spekulaatioita, Putin saattaa tässä vaiheessa ymmärtää, että neuvotteluratkaisu Krimin ”erikoisvyöhykkeestä” olisi parempi vaihtoehto kuin Venäjän muuttuminen kansainväliseksi paariavaltioksi sukupolvien ajaksi.

Ryan kuitenkin korostaa, että Ukrainan ja lännen ei pidä olettaa Putinin koskaan neuvottelevan Krimin asemasta.

– Olemme kuitenkin vielä jonkin matkan päässä Krimin vapauttamisesta. Tänä talvena Ukraina ja Venäjä vahvistavat ehtyneitä yksiköitään, suojelevat (tai tuhoavat hyökkäämällä) strategista infrastruktuuria, hankkivat ammuksia ja tarvikkeita, hyödyntävät lyhyellä aikavälillä taistelukentällä avautuvia mahdollisuuksia ja suunnittelevat operaatioitaan vuodelle 2023.

– Mutta jossain vaiheessa ensi vuoden aikana Kiovassa, Moskovassa, Washingtonissa ja Euroopan pääkaupungeissa keskustellaan niistä diplomaattisista ja sotilaallisista skenaarioista, joiden avulla Ukraina voisi saada takaisin sille kuuluvan Krimin niemimaan, Ryan toteaa.

Recently, there has been much commentary about whether #Ukraine can – or should – seek to take back its Crimean territory through the force of arms. #Crimea remains Ukrainian territory, occupied by Russia since 2014. A thread on how all roads may lead to Crimea in 2023. 1/20 🧵 pic.twitter.com/SXlCjHgbBu

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) December 20, 2022