Voiko sijoittaja hyötyä TACO-ilmiöstä? ”Donald Trump on sijoittajan ystävä”

TACO on paitsi perinteinen meksikolainen ruoka niin myös talouden uusi termi. Kirjainyhdistelmä tulee sanoista Trump always chickens out. Se tarkoittaa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jänistää ja vetäytyy aina lopulta kovista tullipuheista.

– On tulkinnanvaraista, että onko kyse siitä, että jänistääkö Trump aina vai onko kyse vain hänen neuvottelutaktiikastaan, Inderesin ekonomisti Marianne Palmu sanoo Verkkouutisille.

– Markkinareaktioista voi päätellä, että markkinat ovat jollain lailla sopeutuneet Trumpin uhitteluihin. Niille ei anneta enää samanlaista painoarvoa kuin aikaisemmin.

Huhtikuussa markkinat menivät sekaisin Trumpin Liberation dayn myötä, kun hän asetti muun muassa Euroopan unionille 20 prosentin tullit.

Markkinareaktio oli tuolloin raju. Yhdysvaltojen suuret pörssit syöksyivät kaikki laskuun. S&P 500 sulkeutui 4,8 prosentin, Dow Jones 4,0 prosentin ja Nasdaq 6,0 prosentin laskuun.

Silloin Trump kehotti omalla sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa ihmisiä ostamaan, kun osakkeiden kurssit olivat pahimmassa syöksyssään kohti lattiaa.

Myöhemmin Donald Trump perui tullit kaikilta muilta mailta paitsi Kiinalta, jonka tullit pysyivät kovina toukokuulle saakka. Kyseenalaisen neuvottelutaktiikan tuloksena Trumpin hallinto solmi väliaikaisen tulitauon kauppasodassa Kiinan kanssa.

– Markkinaheilunnassa on varmasti ainakin löytynyt ostonpaikkoja. Pitkäjänteisenä sijoittajana en yrittäisi ajoittaa markkinaa Trumpin puheiden perusteella. Heilunta on ollut hyvin suurta ja Trumpin puheissa on myös aika paljon epävarmuutta, Palmu sanoo.

Tarjoaako TACO mahdollisia ostopaikkoja suomalaiselle sijoittajalle?

– Huhtikuun alussa markkinareaktiot olivat hyvin voimakkaita ja silloin oli selkeitä ostonpaikkoja. Sittemmin reaktiot ovat laimentuneet. Valkoisesta talosta pitäisi tulla varsin suuria uutisia, jotta Trumpin puheet aiheuttaisivat enää suuria markkinareaktioita, Palmu sanoo.

Viimeisin markkinareaktio Yhdysvaltain presidentin toimista tuli tällä viikolla, kun Teslan osake lähti syöksyyn Trumpin ja Elon Muskin välirikon myötä. Siinä kyse kuitenkin tuskin on TACO-ilmiöstä.

Trumpin toiminta vaikuttaa poukkoilevalta. Palmun mukaan on vaikea päätellä sitä, että onko kyse ad hoc – viestinnästä vai löytyykö Valkoisen talon ovaalihuoneesta jokin suurempi suunnitelma, joka ohjaa toimia.

Donald Trump on antanut toisella kaudellaan ymmärtää, että seuraa markkinareaktioita aiempaa vähemmän. Tämä ei välttämättä ole totuus.

– Poukkoilevasta linjastaan huolimatta Trump on kuitenkin aina ollut sijoittajan ystävä. Ihmetyttää, jos hän ei noudattaisi tätä samaa toisella kaudellaan ja markkinakonsensus viittaisi myös tähän. Markkinoilla uskotaan selkeästi, ettei lopullinen tullitaso jää kovin korkeaksi. Yllättyisin, jos tullit eivät olisi vain Trumpin neuvottelutaktiikkaa.

TACO-ilmiön parhaat ostonpaikat saattoivat mennä ohi jo huhtikuussa. Palmu kehottaa sijoittajaa seuraamaan valtiovarainministeri Scott Bessentin viestintää.

– Yleensä, kun hän on ollut julkisuudessa niin markkinareaktiot ovat olleet suhteellisen positiivisia. Hän on hyvin kartalla siitä, missä mennään, Palmu sanoo.

– Positiivisia markkinareaktioita voisi odottaa, jos Euroopan unioni ja Yhdysvallat pääsisivät jonkinlaiseen kauppasopimukseen. Etenkin, jos sopimus olisi laadultaan sellainen, että se hyödyttäisi molempia. Negatiivisen reaktion markkinoilla saisi aikaan päinvastainen kehityskulku. Tällä hetkellä markkinoilla odotetaan kauppasopimuksen syntymistä.