Voiko olutta juoda päiväyksen jälkeen? Asiantuntijalta suora vastaus

Tilanne voi tulla helposti vastaan, jos olet ostanut kerralla enemmän olutta laivan tax free-myymälästä tai ulkomaisesta verkkokaupasta. Joissakin oluttyypeissä päiväys voi tulla vastaan yllättävän nopeasti, sillä monia oluttyyppejä ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen säilytykseen. Pahimmillaan voi herätä paniikki, ehtivätkö oluet mennä pilalle ennen kuin ehdit edes juoda niitä.

Edellä mainitussa tilanteessa ei silti ole syytä paniikkiin. Suomen olutliiton puheenjohtajan Anikó Lehtisen mukaan olutta voi juoda turvallisin mielin myös päiväyksen umpeutumisen jälkeen. Oluen tyypistä riippuen siinä voi kuitenkin esiintyä makuvirheitä tai samentumista.

Tässä kohtaa kannattaa muistaa, että kyse on parasta ennen-päiväyksestä eikä viimeisestä käyttöpäivästä. Se tarkoittaa sitä, että valmistaja lupaa tuotteen säilyvän priimakuntoisena vähintään siihen saakka. Kuten muissakin parasta ennen-päivätyissä elintarvikkeissa, niitä voi käyttää päiväyksen jälkeenkin. Verkkouutiset on kertonut ruoka-aineiden päiväyksistä aiemmin tässä jutussa.

Kuten muidenkin elintarvikkeiden kanssa, Lehtinen suosittelee luottamaan aistinvaraisiin havaintoihin. Jos olut tuoksuu ja maistuu normaalilta, se todennäköisesti ei ole pilaantunut.

– Vanhaksi mennyttä olutta ei kannata kaataa pois, vaan arvioida sen laatua aistivaraisesti, Anikó Lehtinen kertoo VU:lle.

Maussa tapahtuvat mahdolliset muutokset riippuvat oluttyypistä. Esimerkiksi ipa- ja neipa-tyyppisissä oluissa päiväyksen umpeutuminen voi vaikuttaa humalan makuun.

– Silloin aromit eivät maistu samalla tavalla etenkään silloin, jos olutta on säilytetty lämpimässä.

Sen sijaan happamat oluet, joiden pH-arvo on alhainen eli alle 4,5, säilyvät muita oluita paremmin.

Alkoholi suojaa pilaantumiselta

Oluen säilyvyyteen vaikuttaa oleellisesti myös se, kuinka paljon siinä on alkoholia. Alkoholi suojaa olutta pilaantumiselta eli mitä enemmän oluessa on prosentteja, sen paremmin se kestää säilytystä. Lehtisen mukaan paras säilyvyys on yleensä niissä oluissa, joiden alkoholiprosentti on vähintään seitsemän.

– Alkoholi suojaa oluita samalla tavalla kuin viinien kohdalla. Joitakin vahvempia oluita voidaan viinien tapaa pitää kellarisäilytyksessä useita vuosia, Lehtinen huomauttaa.

Vastaavasti alkoholittomat oluet voivat pilaantua nopeammin. Lehtisen mukaan tämä johtuu siitä, että niissä alkoholi ei ole suojaamassa olutta bakteereiden aiheuttamalta pilaantumiselta.

Silläkin on merkitystä, millaisissa olosuhteissa olutta säilyttää. Paras tapa säilyttää olutta viileässä ja auringonvalolta suojattuna. Silloin oluet säilyvät paremmin, vaikka niiden päiväys olisikin umpeutunut.

– Oluen säilyvyyden kannalta pahimmat viholliset ovat lämpö ja valo, Lehtinen kertoo.

Tiiviisti sanoen olut ei siis mene miksikään, vaikka sen päiväys olisi mennyt umpeen. Ainoa haitta on korkeintaan siinä ilmenevät makuhaitat.

– Vaikka oluessa olisi mennyt päiväys esimerkiksi neljä kuukautta sitten, se on edelleen juotavaa. Se ei vaan välttämättä ole maultaan niin priimakuntoinen kuin valmistaja on sen tarkoittanut. Päiväys tarkoittaa vain sitä, että se pysyy priimakuntoisena vähintään siihen päivään saakka, Lehtinen muistuttaa.

Olut on tarkoitettu juotavaksi eikä säilytettäväksi

Etenkin Suomessa suosittu oluttyyppi on vaalea lager-olut. Niin sanottu ”keskiolut” säilyy juomakelpoisena vielä kuukausia tai jopa vuosia päiväyksen umpeutumisen jälkeen. Lehtinen kertoo itsekin juoneensa lager-olutta, jossa päiväys oli mennyt umpeen useita vuosia sitten.

– En silti säilyttelisi niitä pitkiä aikoja. Oluet on kuitenkin tarkoitettu juotavaksi eikä pitkiä aikoja säilytettäväksi.

Mikäli oluita pitää säilytyksessä, oikeiden olosuhteiden varmistaminen pidentää niiden säilyvyyttä oleellisesti. Pahin virhe oluen kanssa on säilyttää sitä lämpimässä.

