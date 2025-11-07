Onko Suomen alkoholiverotus rakennettu väärän tiedon varaan?

Suomen alkoholipolitiikka horjuu väärän tiedon varassa, Panimoliitto katsoo.

Uudet valtiovarainministeriöltä saadut luvut paljastavat, että matkustajatuonnin ja ulkomailta tehtyjen alkoholiverkko-ostojen määrä on moninkertainen aiempiin arvioihin nähden.

Matkustajatuonti on lähes kaksinkertainen, ja verkko-ostot nelinkertaiset siihen nähden, mitä virallisissa tilastoissa on esitetty. Käytännössä noin kolmasosa kaikesta Suomessa kulutetusta alkoholista tuodaan maan rajojen ulkopuolelta. Suurimmaksi osaksi ilman veroseuraamuksia.

Samalla kun eduskunta käsittelee uutta alkoholiveron korotusta ja etämyynnin selkeyttämistä, tuore tieto asettaa Panimoliiton mukaan kyseenalaiseksi koko päätöksenteon tietopohjan.

– Alkoholipolitiikkaa rakennetaan Suomessa väärän tiedon varaan. Kun matkustajatuonti ja etäostot ovat näin suuria, ei veronkorotuksilla saada aikaan kuin lisää ostamista ulkomailta. Samalla verotuotot valuvat rajojen yli ja kotimainen teollisuus kärsii, toteaa Panimoliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen tiedotteessa.

Uusien lukujen mukaan matkustajatuonti ja verkkokauppaostot ovat nyt määrältään suurempia kuin kotimainen anniskelu ja Alkon myynti yhteensä. Tämä korostaa, kuinka vakava tiedonpuute on ja miten poliittisia päätöksiä joudutaan tekemään ilman vertailukelpoista ja ajantasaista tietoa.

– Olisi äärimmäisen tärkeää, että päättäjillä olisi käytössään ajantasainen tieto ulkomaisten verkkokauppaostojen määrästä. On kohtuutonta, että suomalaiset yritykset joutuvat kilpailemaan tilanteessa, jossa verot ja säännöt koskevat vain heitä, eivätkä ulkomaisia myyjiä, painottaa Suomen alkoholijuomakauppa ry:n toiminnanjohtaja Susanna Heikkinen.

Verohallinnon mukaan vain noin yksi prosentti ulkomaisista etämyyjistä hoitaa verovelvoitteensa. Samalla alkoholiverotuotot ovat laskeneet kolmatta vuotta peräkkäin, vaikka veroja on toistuvasti korotettu.

Järjestöjen mukaan päättäjillä olisi nyt niin halutessaan hyvät mahdollisuudet vähentää harmaata taloutta ja siten kerätä jopa satojen miljoonien verotuotot valtiolle.

– Etämyyjien tulisi rekisteröityä Verohallinnolle, kuten Ruotsissa. Alkoholilakiin olisi kirjattava, että kuljetukseen osallistuva toimitusluvan haltija on velvollinen varmistamaan verojen maksun ennen tuotteiden toimittamista perille, Susanna Heikkinen toteaa.

Suomen alkoholiverotus on reilusti EU:n korkein ja samalla yhä useampi ostaa juomansa ulkomailta tai verkosta. Panimoliiton mukaan tuloksena on tilanne, jossa kulutus ei vähene, mutta valtion verotulot kyllä.