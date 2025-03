Voiko Kiina hyökätä Taiwaniin ilman USA:n reaktiota?

Yhdysvaltain presidenteillä on ollut pitkään strategiana pitää lämpimiä suhteita Taiwaniin. Demokratian suojeleminen mahdollisesti myös sotilaallisesti on toiminut pelotteena Kiinalle sen Taiwanin suhteissa. Uutissivusto Axiosin mukaan tilanne on mahdollisesti muuttunut.

Mielenkiinto on jälleen kääntynyt kohti Kiinan ja Taiwanin vaikeaa suhdetta Kiinan nostaessa sotilaallista kyvykkyyttään vuoden 2027 Kansan vapautusarmeijan 100-vuotisjuhlavuoden lähestyessä. Kuluneella viikolla maa suunnitteli ”aidosti edistävänsä Kiinan jälleenyhdistymistä” nostamalla puolustusmenojaan 7,2 prosentilla.

Yhdysvaltain Presidentti Donald Trump vastasi ”en koskaan kommentoi tätä, en halua pistää itseäni siihen asemaan”, kun häneltä tiedusteltiin Yhdysvaltain sotilaallista tukea Taiwanille Kiinan hyökkäyksen mahdollisesti realisoituessa.

Trumpin politiikasta voi poimia vihjeitä siitä, miten tämä todellisuudessa toimisi.

Ensiksi voidaan tarkastella Trumpin Ukraina-politiikkaa. Sen pohjalta voidaan arvioida, että demokratian suojeleminen ei olisi Yhdysvalloille riittävä syy tarjota sotilaallista apua. Myös vanhojen liittolaisuuksien merkitystä voidaan vahvasti kyseenalaistaa.

Tämä heijastuu Donald Trumpin viimekesäisistä puheista. Trump väläytti, että Taiwanin pitäisi maksaa maalle puolustuksesta ja vertasi tätä vakuutusyhtiömaksuihin.

Ukrainasta poiketen Taiwanilla on vahva vaikutus maailmantalouteen. Sen asema maailman johtavana mikrosirujen valmistajana on suojellut sitä monelta uhkalta. Yhdysvaltain näkökulmasta sirut ovat olleet hyvä syy lisää suojella Taiwania, mutta Trump on ottanut asiaan eri näkökulman.

Yhdysvallat on tehnyt hiljattain merkittäviä panostuksia omaan mikrosiruteollisuuteensa. Tämä huolestuttaa Taiwania.

Yhdysvaltain katse on monien asiantuntijoiden mukaan kääntynyt Euroopasta kohti Kiinan uhkaa. Samalla Trump on kertonut olevansa varma, että Kiina ei hyökkäisi Taiwaniin hänen kaudellaan.

Toistaiseksi vasta Eurooppa on saanut toden teolla kokea Trumpin ailahtelevan politiikan. Kiina, Taiwan ja muut alueen maat saavat katsoa tilannetta vielä sivusta. Singaporen puolustusministerin viime kuussa antaman lausunnon katsotaan tiivistävän alueen Yhdysvaltasuhteita: Amerikan imago alueella on muuttunut suuresta vapauttajasta suureksi häiriköksi ja vuokraisännäksi, joka vaatii vuokranmaksua.