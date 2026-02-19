Voiko investointipankkiiri nukkua yhdeksän tuntia? Potkut veivät oikeuteen

New Yorkissa alkaa ensi viikolla oikeudenkäynti, joka nostaa esiin Wall Streetin investointipankkien kovan työkulttuurin. Yritysjärjestelyjen neuvonantajayhtiö Centerview Partners joutuu vastaamaan syytteisiin syrjinnästä, kun se irtisanoi nuoren analyytikon vain viikkoja sen jälkeen, kun työntekijälle oli myönnetty poikkeuksellinen lepojärjestely, uutisoi Financial Times.

Kathryn Shiber aloitti yhtiössä juniorianalyytikkona vuonna 2020. Pian työsuhteen alettua yhtiö myönsi hänelle taatun yhdeksän tunnin yöunen joka yö, jotta hän voisi hallita diagnosoitua mieliala- ja ahdistuneisuushäiriötään. Vastineeksi Shiber sitoutui olemaan työssä käytettävissä kaikkina muina aikoina seitsemänä päivänä viikossa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Järjestely jäi kuitenkin lyhytikäiseksi. Alle kolme viikkoa sen käyttöönoton jälkeen Shiber kutsuttiin palaveriin, jossa hänet irtisanottiin. Shiberin mukaan Centerview’n operatiivinen johtaja moitti häntä siitä, että hän oli ylipäätään hakenut investointipankkiin töihin levontarpeistaan huolimatta. Tämän jälkeen Shiber nosti kanteen liittovaltion ja osavaltion vammaislainsäädännön perusteella.

Oikeudenkäynnin keskiössä on kysymys siitä, onko analyytikon työssä välttämätöntä olla käytettävissä ympäri vuorokauden ja tehdä pitkiä työvuoroja. Tuomari Edgardo Ramos totesi lokakuussa, että asiasta on ”todellinen kiista”, ja määräsi jutun käsiteltäväksi valamiesoikeudenkäyntiin.

Tapaus liittyy laajempaan keskusteluun Wall Streetin työoloista. Pandemian aikana etenkin nuorten analyytikoiden pitkät etätyöpäivät ja univaje nousivat julkisuuteen, ja osa pankeista reagoi rajoittamalla työaikoja sekä otti käyttöön suojattuja vapaapäiviä.

Shiber vaatii oikeudessa korvauksia menetetyistä tuloista, takautuvia palkkoja sekä miljooniin nousevia korvauksia henkisestä kärsimyksestä. Hänen mukaansa irtisanominen katkaisi investointipankkiuran jo alkumetreillä.

Yhtiö kiistää syytökset ja puolustaa, että pitkät ja epäsäännölliset työajat ovat olennainen osa alan työtehtäviä. Yhtiön mukaan yhdeksän tunnin unijakso oli tarkoitettu vain lyhytaikaiseksi ratkaisuksi, ja myöhemmin kävi ilmi, ettei pysyvää mukautusta ollut mahdollista järjestää.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kiista kärjistyi elokuussa 2020, kun Shiber kirjautui pois keskiyön jälkeen ilmoittamatta asiasta kahdelle kollegalleen. Seuraavana päivänä hän otti yhteyttä henkilöstöhallintoon ja kertoi unentarpeestaan, minkä jälkeen hänet vapautettiin työstä keskiyön ja aamuyhdeksän välillä.

Myöhemmät sähköpostit ja todistajanlausunnot viittaavat siihen, että yhtiö katsoi Shiberin öisen poissaolon heikentävän projektin sujuvuutta ja hänen ammatillista kehitystään. Shiberin asianajajat taas pitävät järjestelyä kohtuullisena.

Centerview Partners on yksi Yhdysvaltojen arvostetuimmista yritysjärjestelyihin keskittyvistä neuvonantajayhtiöistä. Sen liikevaihto on yli kaksi miljardia dollaria vuodessa.