”Voidaan odottaa pahimman olevan takanapäin”

Talouskasvua Suomessa jarruttaa työttömyyden ja heikon luottamuksen kierre. Näin arvioi Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen.
– Heikko yksityinen kulutus uhkaa lisätä työttömyyttä entisestään ja kierre on valmis, Malinen arvioi tiedotteessa.
Jatkuvasti eteenpäin siirtyvä talouden kasvuun pääsyy näkyy Suomen työmarkkinoilla. Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli syyskuussa 32 000 enemmän kuin vuosi sitten.
– Positiivista on kuitenkin se, että 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluvun lasku on päättynyt ja kääntynyt lievään kasvuun olleen syyskuussa 75,8 prosenttia. Jos sama kehitys jatkuu tulevinakin kuukausina, voidaan vähitellen odottaa pahimman olevan takanapäin, uskoo Malinen.
15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli syyskuussa 9,9 prosenttia, kun se elokuussa oli 10,0 prosenttia. Työttömiä oli syyskuussa 259 000, josta 142 000 oli miehiä ja 118 000 naisia.
– Vaikka työttömyysluvut ovat edelleen synkkiä, on ilmassa kuitenkin myös myönteisiä merkkejä. Laskeneet korot ja matalana pysynyt inflaatio tukevat kuluttajien ostovoimaa, kuluttajien luottamus omaan talouteen on vähitellen kääntymässä kasvuun ja teollisuuden tilaukset ovat kasvussa, muistuttaa Malinen.
Työllisyyden selvempi elpyminen edellyttää Malisen mukaan kuitenkin talouskasvun vahvistumista ja kuluttajien luottamuksen elpymistä.
– Suomen suhdannetilanne on toistaiseksi sen verran haastava, että oleellisesti parempia työllisyyslukuja joudutaan vielä odottamaan, Malinen arvioi.
