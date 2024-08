Valtiosihteeri IL:lle: Taloudessa toiveikkaita merkkejä

Vaikka lisäsäästöjen tarvetta ei voi poissulkea, on taloudessa havaittavissa toiveikkaita merkkejä. Näin sanoo valtiovarainministeriön korkein virkamies, valtiosihteeri Juha Majanen Iltalehden haastattelussa.

Selkeää käännettä parempaan ei ole tapahtunut, mutta varovaiseen optimismiin voi valtiosihteerin mukaan olla aihetta.

– Hintojen on nousu on hidastunut selkeästi. Korot ovat laskussa, ja EKP tulee varmaan laskemaan korkoja vielä kaksi kertaa tämän vuoden aikana, minkä markkinat ovat jo hinnoitelleet. Bruttokansantuotteen lasku on taitanut oikeasti pysähtyä ja asuntomarkkinoilla on piristymisen merkkejä.

Majanen kehuu ”erinomaiseksi” Suomen kustannuskilpailukykyä, eli kykyä tuottaa tavaroita ja palveluita kilpailukykyiseen hintaan muihin maihin verrattuna. Työttömyyden kasvukaan ei Majasen mukaan ole merkki taantuman syvenemisestä, sillä työmarkkinat reagoivat suhdannemuutoksiin hitaasti.

Nokian ja puunjalostusteollisuuden rinnalle on syntynyt ”uusia alkuja” muun muassa puhtaan energian, tekoälyn ja sirutekonologian saralla, Majanen iloitsee. Näihin ”menestyksen eväisiin” on hänestä osattava tarttua.

Haasteitakin valtiosihteerin mukaan riittää. Lisäsäästöjä ei voida poissulkea, ja taustalla vaikuttavat niin EU:n alijäämäsäännökset kuin sote-kustannusten kasvu.

– Olemme alijäämäsäännösten kanssa hyvin, hyvin reunalla. Jos taantuma pitkittyy ja kasvu alkaa hitaammin, olemme hyvin lähellä sitä kohtaa, että emme pysty alittamaan 3 %:n viitearvoa ensi vuonna, Majanen sanoo.

Sote on Majasen mukaan taas ”erityinen huolenaihe”. Hyvinvointialueiden alijäämä oli keväällä 1,2 miljardia, eikä kesän lukuja vielä ole tiedossa. Pahimmassa tapauksessa alueiden rahoitukseen budjetin kehyksessä varatut rahat eivät riitä, valtiosihteeri varoittaa.