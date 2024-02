Vladimir Putinin ydinaseohjelma on menestys vain paperilla

Venäjän maalta, mereltä ja ilmasta laukaistavien ohjusten muodostaman ydinasejärjestelmän nykyaikaistaminen on venäläistutkija Maksin Startšakin mukaan Kremlin keskeinen prioriteetti. Tavoitteena on jo pitkään ollut neuvostoaikaisten kantorakettimallien korvaaminen uusilla.

– Nämä suunnitelmat ovat kuitenkin jäljessä aikataulusta, ja vain murto-osa vuodelle 2023 asetetuista tavoitteista on saavutettu. Syynä ovat vakavat tuotanto- ja johtamisongelmat, joita tuskin saadaan lähiaikoina korjattua, Startšak sanoo ajatushautomo Carnegien julkaisemassa artikkelissa.

Ensi silmäyksellä voisi hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että Venäjän ydinaseiden nykyaikaistaminen on onnistunut, kun muiden kuin neuvostovalmisteisten aseiden osuus strategisten ohjusvoimien (RVSN) arsenaalissa nousi viime vuonna 85 prosentista 88 prosenttiin.

– Jars-ohjusten siirtolaukaisulaite (TEL) on esimerkiksi korvaamassa neuvostoaikaisen Topolin. RVSN:n Kozelskin ohjusdivisioonaa varustetaan siiloihin sijoitetuilla mannertenvälisillä Jars-ohjuksilla, ja Bologovskin divisioona on jo saanut tämän prosessin päätökseen. Orenburgin ohjusdivisioona varustettiin äskettäin upouusilla Avangard-ohjusjärjestelmillä, hän listaa.

Vähemmän edistystä on kuitenkin hänen mukaansa tapahtunut neuvostoaikaisen Voevodan korvaajaksi suunnitellun Sarmat-ohjusjärjestelmän osalta. Putin, puolustusministeri Sergei Šoigu ja avaruusyhtiö Roscosmosin johtaja Juri Borisov olivat luvanneet, että Sarmat-järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä. Silti ensimmäistäkään Sarmatia ei ole vielä sijoitettu siiloihin, vaikka sen piti tapahtua jo vuonna 2021.

Ilmasta laukaistaviin järjestelmiin liittyy samanlaista epävarmuutta, ja palveluskäytössä on edelleen neuvostoaikaisia ohjuksia.

Toteutumattomia lupauksia

Venäjän ydinaseiden modernisointiohjelman suurimmat haasteet liittyvät Startšakin mukaan siihen, että maan teollisuus ei vieläkään kykene valmistamaan uusia pommikoneita. Jopa nykyisten lentokoneiden päivitykset kompastelevat tuotanto- ja johtamisongelmiin.

– Šoigu ilmoitti alkuvuodesta 2023, että Venäjän ilmavoimat saavat vielä saman vuoden aikana kolme Tu-160M-pommikonetta. Syyskuussa hän nosti luvun neljään koneeseen. Todellisuudessa puolustusministeriö ei saanut vuonna 2023 yhtään Tu-160M-konetta.

Viivästyksiä selittävät hänen mukaansa osaltaan lännen asettamat pakotteet, joiden vuoksi teollisuuden on vaikea saada nykyaikaisia laitteita, korkealaatuisia komposiittimateriaaleja, lujaa terästä ja elektroniikkakomponentteja. Ei siis ole erityisen yllättävää, että seuraavan sukupolven strategisen häivepommikoneen ensimmäisen prototyypin oli määrä valmistua vuosina 2021–2022, mutta sellaista ei ole vieläkään nähty.

Pelkkiä kehitysprojekteja

Venäjän ydinasevoimien merellisen komponentin modernisoinnin tilanne on Startšakin mukaan niin ikään epäselvä.

– Puolustusministeriölle luovutettiin vuonna 2023 ballistisin Bulava-ohjuksin aseistettu Borei-luokan ydinsukellusvene Tsaari Aleksanteri III. Sevmašin telakka ei ole kuitenkaan kyennyt toimittamaan kahta muuta Borei-luokan sukellusvenettä eikä laskemaan vesille Knjaz Pozarskij -alusta, hän sanoo.

Venäjän valtiolliset tiedotusvälineet väittivät tammikuussa 2023, että uudet Poseidon-”supertorpedot” olisivat valmiina sijoitettaviksi sukellusveneisiin. Myöhemmin kävi kuitenkin Startšakin mukaan ilmi, että vasta torpedojen reaktorit olivat läpäisseet koekäytön, mikä tarkoittaa, että niiden todelliseen käyttöönottoon kestää vielä vuosia.

Lokakuussa 2023 Putin ylisti uuden Burevestnik-risteilyohjuksen onnistunutta testausta. Tässäkin tapauksessa näyttää Startšakin mukaan siltä, että toistaiseksi on testattu vasta ohjuksen moottoria eikä itse ohjusta. Koska vastaavia esimerkkejä on myös muita, Kremlin mainostamiin uusiin ydinaseisiin on hänen mielestään suhtauduttava vielä useiden vuosien ajan pelkkinä kehitysprojekteina.