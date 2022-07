Vladimir Putinin puhe ihmetyttää – ”yli 30 000 kuollutta sotilasta tuskin ilahduttaa”

Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Christo Grozev kiinnittää huomiota Twitterissä Venäjän presidentti Vladimir Putinin torstaina duumassa pitämään kohauttavaan puheeseen.

Putin sanoi itsevarmuutta uhkuen Venäjän parlamentin johtajille, että ”Venäjä on hädin tuskin päässyt alkuun sotilasoperaatiossaan Ukrainassa”.

Grozev muistuttaa hyökkääjän kärsineen kovia tappioita.

– Jopa kymmenen kenraalia on kuollut ja yli 30 000 sotilasta on tapettu. En ole varma, että tähän ollaan tyytyväisiä keittiöpöytäkeskusteluissa Venäjällä, hän toteaa.

Kremlin propagandan mukaan Itä-Ukrainan Donbassissa on käynnissä ”erikoisoperaatio”, eikä Venäjä käy laajamittaista sotaa Ukrainassa. Tosiasiassa Venäjä aloitti laajat sotatoimet Ukrainassa viime helmikuussa.

Asiantuntijoiden ja länsimaisten tiedustelutietojen mukaan Moskovalla on suuria vaikeuksia kokemiensa miestappioiden korvaamisessa. Venäjä ei ole julistanut sotaa eikä liikekannallepanoa sisäpoliittisista syistä.

Putin uskotaan tietävän, että liikekannallepano olisi epäsuosittu eikä se todennäköisesti onnistuisi. Myös normaaleissa kutsunnoissa on esiintynyt ilmoittautumatta jäämisiä, vaikka varusmiesten ei pitäisi periaatteessa joutua sotaan. Venäjä joutuu yhä enemmän turvautumaan Wagner-palkkasotilaisiin, vapaaehtoisiin ja reservipataljooniin.

Putin says "We haven't even begun seriously [fighting] in Ukraine".

With up to 10 generals down and 30k+ soldiers killed, not sure this will go well at kitchen-table (or mess) conversations in Russia.

