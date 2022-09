Vladimir Putinin tiedottajan poika kieltäytyy värvääjänä esiintyneen toimittajan käskystä astua palvelukseen – video

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskovin poika Nikolai kieltäytyi värvääjäksi esiintyneen toimittajan vaatimuksesta saapua värväystoimistolle asepalvelukseen astumista varten.

Vangitun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin tukijoiden tuottama Venäjän politiikkaan keskittyvä suosittu YouTube-ohjelma Popularnaja Politika soittaa Venäjän armeijassa palvelleelle Nikolai Peskoville alta löytyvällä videolla.

Siinä juontaja Dmitri Nizovtsev toteaa Peskoville, että kutsu on käynyt liikekannallepanon vuoksi ja ilmoittaa, että hänen on saavuttava lääkärintarkastukseen seuraavana aamuna.

Mies kuitenkin vetoaa sukunimeensä ja toteaa, ettei hänen kuulu olla paikalla.

– Ratkaisen tämän eri tasolla, Putinin tiedottajan poika selittää.

Insiderin tästä löytyvän artikkelin mukaan Nikolai Peskov totesi toimittajille, ettei hän aio tulla värväystoimistolla eikä anna suostumustaan vapaaehtoiseksi kirjaamiseen.

– Minun noutamiseni huomenna – uskokaa vain, me emme kumpikaan tarvitse sitä, hän jatkoi.

Peskov kertoi kyllä olevansa valmis puolustamaan maataan, mutta selitti, että kyse on ”tietyistä poliittisista nyansseista”.

Venäjä ilmoitti keskiviikkona ”osittaisesta liikekannallepanosta”. Se koskee Moskovan mukaan 300 000 asevoimien reserviläistä. Asiantuntijat ovat olleet pitkälti sitä mieltä, ettei Venäjä kykene todellisuudessa kouluttamaan tai varustamaan laajoja reservejä.

Journalists call Dmitri Peskov's son Nikolai pretending to be from a recruiting office. They ask him if he's going to show up as required. He says he will "resolve this on another level". Asked point blank if he will go to the front as a volunteer, he says no. https://t.co/ROZZaHVGHn

— X Soviet 🇺🇦 (@XSovietNews) September 21, 2022