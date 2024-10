Vladimir Putinin talousihme lässähti

Venäjän keskuspankin koronnostot ovat huolestuttava merkki maan taloudelle, arvioi maan keskuspankin entinen neuvonantaja, poliittisen talouden tutkija Aleksandra Prokopenko viestipalvelu X:ssä.

Perjantaina Venäjän keskuspankki nosti ohjauskorkoaan kahdella prosenttiyksiköllä 21 prosenttiin. Luku on korkein modernin Venäjän historiassa. Pankin johtokunta myös vihjasi, että korko voisi nousta tulevaisuudessa lisää.

Syy nostolle on selvä: Talousindikaattorit osoittavat, että Venäjän julkistalouden alijäämä on kasvamassa. Tällä hetkellä alijäämä on 3,3 biljoonaa ruplaa (noin 31 miljardia euroa), eli noin 1,7 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Samaan aikaan inflaatio ei näytä laantumisen merkkejä. Kuluvana vuonna inflaation arvellaan pysyttelevän noin kahdeksassa prosentissa.

Korkeat korot eivät kuitenkaan vaikuta hidastavan lainojen kysyntää. Keskuspankki arvelee lainojen määrän kasvavan 17–20 prosenttia yrityssektorilla ja 12–15 prosenttia kotitalouksissa. Osa lainoista on valtion korkosuojaamaa, joka myös vauhdittaa inflaatiota.

Suurin lainanottaja on kuitenkin maan puolustussektori. Prokopenko arvioikin Venäjän kärsivän nyt ”vangin dilemmasta”:

– Korkeat korot hillitsevät inflaatiota, mutta valtion menojen kasvu ja tuet vauhdittavat inflaatiota, mikä taas nostaa hintoja, Prokopenko selittää.

Jos tilanne jatkuu samanlaisena, Prokopenko arvioi keskuspankin joutuvan jo jouluun mennessä nostamaan ohjauskoron 23 prosenttiin.

Pitkällä aikavälillä korkeat korot voivat aiheuttaa myös toisenlaisen uhan: Ne voivat ajaa yrityksiä konkurssiin. Jos yrityksillä on runsaasti lainoja, voivat korkeat korot tehdä niiden takaisinmaksusta vaikeaa.

Jo nyt moni venäläisjohtaja valittaa, että korkeat korot syövät kaikki voitot ja tekevät esimerkiksi investoimisesta mahdotonta.

Venäjän keskuspankki onkin mahdottomassa tilanteessa. Sen täytyy nostaa ohjauskorkoa hillitäkseen inflaatiota, jota kasvavat valtion menot taas kiihdyttävät.

Maan tilanne ei vaikutakaan Prokopenkosta kovin valoisalta.

– [Vladimir] Putin ei ole keksinyt talousiohmettä, ja nähnee pian inflaation ilman talouskasvua, Prokopenko varoittaa.

