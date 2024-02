Vladimir Putinin ökyjahti makaa italialaisessa satamassa – katso ennennäkemätön video

Radio Free Europe/Radio Liberty on julkaissut ennennäkemättömän videon Venäjän diktaattorin Vladimir Putinin italialaisessa satamassa makaavasta ökyjahdista. Video on katsottavissa artikkelin lopussa.

Kyseinen alus on Marina di Carraran satamassa Italian Toscanassa olevaa 140 metrin mittaista ja noin 700 miljoonan euron hintainen superjahti. Alus tunnetaan nimellä Šeherazade.

Superjahti on italialaisessa satamassa, sillä laajan todistusaineiston perusteella Venäjän diktaattorille kuuluva alus takavarikoitiin Venäjä-pakotteiden nojalla toukokuussa 2022. Putin ei ole aluksen virallinen omistaja, vaan aluksen omistaa pakotteiden alla oleva venäläinen liikemies Eduard Hudainatov.

Lähes kaksi vuotta myöhemmin alus seisoo edelleen samalla paikalla. RFE/RL:n toimittaja Mark Krutov kertoo viestipalvelu X:ssä operaatiosta, jossa hän ja muut median edustajat lähestyivät diktaattorille kuuluvaa alusta.

Toimittajat saapuivat kuvaamaan alusta lähietäisyydeltä vuokraamastaan veneestä.

– Kun lähestyimme alusta, kaikkialla oli hiljaista, Krutov muistelee.

Muutaman minuutin kuluttua alkoi tapahtua kummia.

– Muutama minuutti ähdön jälkeen huomasimme dronen kiertävän ympärillämme, Krutov kertoo.

Kuvausryhmä havaitsi pian, että dronea ohjattiin aluksen kannelta. Kuvausryhmä sai otettua myös kuvan miehestä, joka ohjaa dronea aluksesta käsin.

Vaikka alus näyttää päällisin puolin tyhjältä ja hylätyltä, kuvausryhmän ottamat kuvat ja videot osoittavat, että alus on tarkoin vartioitu. Tästä on todistusmateriaalina esimerkiksi kuvausryhmän ottamat valokuvat ”paloharjoituksista”, joissa laivalla oleva henkilöstö ryhtyi valuttamaan vesiletkuilla vettä mereen.

– Se oli todennäköisesti ”pysykää poissa”-merkki meille, Krutov arvelee.

Hetken kuluttua kuvausryhmä havaitsi, että heitä lähestyy toinen vene. Krutovin mukaan paljastui, että se kuului Italian talouspoliisille, joka toimii myös rannikkovartiostona.

Krutovin mukaan Šeherazaden henkilökunta oli pyytänyt poliisia tarkistamaan kuvausryhmän. Tarkastuksen jälkeen poliisit antoivat kuvausryhmälle luvan jatkaa kuvaamista ja lennättää droneaan.

Pian tämän jälkeen kuvausryhmä havaitsi, että myös Šeherazade-alukselta nousi ilmaan toinen drone-lennokki. Samaan aikaan kuvausryhmän lennokissa ilmeni lukuisia signaalihäiriöitä.

– Ehkä se oli vain sattumaa, Krutov arvelee.

