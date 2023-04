Vladimir Putinin kerrottiin ryhtyneen hyväntekijäksi – todisteet paljastivat toista

Hyvän mielen tarinoita presidentti Vladimir Putinin tekemisistä ei kovin usein tule vastaan. Yksi harvoista on kertomus siitä, kuinka Putin vuonna 2005 Israeliin tekemällään valtiovierailulla kohtasi iäkkään leskirouvan Mina Yuditskaja-Berlinerin, joka oli aikoinaan ollut yksi hänen opettajistaan lukiossa. Lyhyen tapaamisen jälkeen Putinin on kerrottu lähettäneen rouvalle lahjoja ja hankkineen tälle 208 000 dollarin arvoisen asunnon.

Kymmenkunta vuotta myöhemmin Yuditskaja-Berliner muisteli israelilaisen sanomalehden haastattelussa itkeneensä saatuaan asunnon.

– Putin on hyvin kiitollinen ja kunnollinen ihminen, hän sanoi.

Todellisuudessa rahat asunnon hankintaan eivät tulleet Putinilta, tutkivat toimittajat toteavat Washington Postissa. Äskettäin paljastuneet asiakirjat todistavat heidän mukaansa varojen olleen peräisin venäläismiljardööri Roman Abramovitšin salaisesti hallitsemalta offshore-tililtä.

Tositteet vahvistavat vaikutelmaa järjestelystä, jonka sekä Putin että Abramovitš ovat sitkeästi kiistäneet: miljardöörin valtava varallisuus, joka on peräisin valtion omistusten myynnistä, on tietyin edellytyksin Putinin käytettävissä.

Washington Postin ja International Consortium of Investigative Journalists -ryhmän haltuunsa saamaan aineistoon sisältyy ”lahjakirja”, johon on kirjattu 245 000 dollarin siirto Abramovitšin hallitsemalta kyproslaiselta yritykseltä Yuditskaja-Berlinerille samana päivänä, jona tämä osti asunnon Tel Avivin keskustasta.

– Kauppa sinänsä on merkityksetön, sillä se on tehty lähes 18 vuotta sitten ja kyse on niin pienestä summasta, että se olisi hädin tuskin pyöristysvirhe venäläisoligarkkien miljardien dollarien offshore-kirjanpidossa. Osto on kuitenkin merkittävä, koska se asettaa Abramovitšin Putinille ilmeisen tärkeän liiketoimen keskiöön ja avaa pienen tirkistysaukon venäläiseen suosikki- ja varallisuudenkätkentäjärjestelmään, jonka mekanismit jäävät yleensä hämärän peittoon, tutkivat toimittajat sanovat.

Aiemmin julkistamattomat asiakirjat näyttävät heidän mukaansa kumoavan väitteet, joita Abramovitš ja hänen edustajansa ovat toistuvasti esittäneet viimeisten kahden vuosikymmenen aikana ja joissa kiistetään kaikki Abramovitšin ja Putinin väliset taloudelliset yhteydet.

Vielä taannoin Abramovitšin edustaja oli Guardian-sanomalehdelle antamassaan kommentissa vakuuttanut, että miljardöörillä ei ole minkäänlaista taloudellista suhdetta Putiniin ja sanonut, että pelkkä vihjauskin moisesta on täysin absurdi.