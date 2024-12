Vladimir Putinin erikoinen sankarihanke kasvaa

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin lanseeraama ”Sankareiden aika” -ohjelma laajenee Moskovan keskushallinnon lisäksi myös alueille, Meduza kertoo, viitaten venäläismedia Vedomostin lähteisiin.

Ohjelman ajatuksena on tarjota Ukrainan sodan veteraaneille väylä julkisen hallinnon tai valtion omistamien yritysten johtotehtäviin.

Hanketta on väitetty niin asepalveluksen suosion lisäämiseksi kehitetyksi propagandatempuksi kuin myös yritykseksi luoda uutta kansallismielistä eliittiä Venäjälle. Jälkimmäistä on visioinut esimerkiksi Venäjän Kansainvälisten suhteiden neuvosto RIAC:n vaikutusvaltainen professori Dmitri Trenin. Trenin kirjoitti keväällä Venäjän valtion propagandamedia RT:n julkaisemassa esseessään, miten Venäjällä on käynnissä suoranainen ”uusi ja näkymätön vallankumous”, johon kuuluu myös eliitin murros.

Vedomostin lähteiden mukaan Kreml pitää sotaveteraanien ”integrointia hallintoon ja yritysmaailmaan” äärimmäisen tärkeänä. Alueille on jutun mukaan annettu nyt Kremlistä määräys luoda omia Moskovan ohjelmaa vastaavia hankkeita.

Vladimir Putin julkisti sankariohjelmansa Venäjän parlamentille pitämässään puheessa tämän vuoden helmikuussa. Diktaattori luonnehti siinä ”Venäjälle uskollisuutensa osoittaneita sotureita ja työläisiä” maan todelliseksi eliitiksi.

Ohjelman ensimmäiseen koulutuskierrokseen valittiin 83 Ukrainassa palvellutta. He aloittivat perehdytyksensä toukokuussa. Toisen erän valinnat alkoivat marraskuussa.

Putin nimitti ohjelmassa mukana olleen Jevgeni Pervishovin näkyvästi Tambovin alueen kuvernööriksi marraskuussa. Pervishov on toiminut aiemmin Krasnodarin pormestarina ja kansanedustajana. Hän värväytyi vapaaehtoisena Ukrainan rintamalle vuonna 2022. Mediatietojen mukaan venäläispäättäjä vietti sotansa kaukana etulinjasta eliitin suojapaikkana tunnetussa BARS Kaskad -yksikössä.