Vladimir Putin esitti vaatimuksensa sodan lopettamiseksi

Venäjän diktaattori Vladimir Putin vaatii Donetskin alueen täyttä hallintaa ehtona sodan lopettamiseksi.
Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Washington Post lähteidensä pohjalta.
Lehden mukaan Putin esitti vaatimuksensa viime viikolla puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa.
Anonyymina esiintyvien virkamiesten mukaan Putin vihjasi olevansa valmis luopumaan osista Zaporizzjan ja Hersonin alueita vastineeksi Donetskista.
Trump aikoo tavata Putinin lähiviikkoina Unkarin pääkaupunki Budapestissa.
Venäjä on yrittänyt valloittaa Donetskia viimeiset 11 vuotta. Ukrainalaiset puolustajat ovat linnoittautuneet lujasti alueelle.
Washington Postin mukaan Putinin vaatimukset viittaavat siihen, että Venäjä ei ole luopumassa tavoitteistaan Ukrainassa.
Trump on kirjoittanut sosiaalisessa mediassa toivovansa, että sota päättyisi nykyiselle rintamalinjalle.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi Trumpin Valkoisessa talossa perjantaina. Zelenskyi toivoi saavansa Yhdysvalloilta lupauksen pitkän kantaman Tomahawk-ohjusten toimittamista Ukrainalle, mutta joutui poistumaan tyhjin käsin.
Valkoinen talo tai Kreml eivät kommentoineet asiaa Washington Postille.