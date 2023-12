Vladimir Putinilta uusi Suomi-purkaus – ”Hän upposi vaihtoehtoiseen todellisuuteen”

Venäjän diktaattori Vladimir Putin ryöpytti Venäjän puolutusministeriön kokoustilaisuudessa Suomen ja Ruotsin hakeutumista Naton jäseniksi. Kremlin sivuilta tämän linkin takaa kokonaisuudessaan löytyvä puhe on totuttua Moskovan sotapropagandaa.

Putin muun muassa listasi läntistä aseapua Ukrainalle ja jatkoi Naton ”sotilaallisen blokin” lisänneen toimintaansa viime aikoina dramaattisesti ja Yhdysvaltojen tuoneen huomattavasti joukkoja ja muita resursseja Venäjän rajoille. Sen presidentti jätti sanomatta, että syynä Nato-maiden aktivoitumiseen ovat olleet Venäjän aggressiiviset toimet, kuten hyökkäyssota Ukrainassa ja kiihtyvät hybridihyökkäykset länttä vastaan.

– Ja kuten tiedämme, Suomi on jo raahattu Natoon, ja Ruotsi on liittymässä. Tämä itse asiassa merkitsee uutta vaihetta liittouman etenemisessä meidän rajoillemme, Vladimir Putin sanoi puolustusministeriön laajennetun kollegion kokouksessa.

Strategisten aseiden asiantuntija, tutkija Hans Kristensen ihmettelee Venäjän johtajan purkausta. Yhdysvaltain tieteentekijöiden yhdistys FAS:n ydinaseprojektia johtava Kristensen huomauttaa X-palvelussa ensin, ettei Putin sanonut puheessaan oikeastaan mitään uutta ydinaseista.

– Sitten hän vajosi vaihtoehtoiseen todellisuuteen, jossa Suomi (ja myös Ruotsi) ”raahataan” Natoon, ja toisti lisää natsihöpinöitään.

Jälkimmäisellä Kristensen viittaa Vladimir Putinin puheen loppuosaan. Siinä Venäjän johtaja tarjoili vähintään omalaatuisen selityksen Ukrainan sodan syille.

Vaihtoehtoisiin 1900-luvun historian tulkintoihin tunnetusti mieltynyt Putin sanoi amerikkalaisten ja kanadalaisten tehneen aikanaan yhteistyötä entisten natsien kanssa ja valmistautuneen heidän kanssaan Neuvostoliiton romahdukseen.

Vladimir Putinin mukaan ”he iskivät kiinni täydellä teholla” heti Neuvostoliiton sorruttua. Tavoitteena oli hänen mukaansa estää Venäjän nousu.

– He aikoivat jakaa Venäjän viiteen osaan. He eivät edes salanneet suunnitelmiaan. Tästä kaikesta puhuttiin avoimesti.

Sitten diktaattori pääsi Ukrainaan.

Putinin mukaan Ukrainaa käsiteltiin tuolloin erillisenä asiana.

– He panostivat tietysti nationalisteihin. He kuitenkin unohtivat, että nämä äärinationalistit olivat entisiä natseja, jotka tekivät yhteistyötä [Adolf] Hitlerin kanssa. He antoivat hetkeäkään epäröimättä kansallismielisten ukrainalaisten tehdä kansallissankareita näistä entisistä natseista, kuten [Stepan] Banderasta ja muista hänen kaltaisistaan.

Vladimir Putin väitti Venäjän tehneen aina kaikkensa normaalin suhteen muodostamiseksi Ukrainaan.

– Olemme aina sanoneet, ja sanomme yhä, että kyse on veljeskansasta. Tämä vihollinen toimi kuitenkin eri tavalla.

Venäjän johtajan lausunnot edustavat Venäjän sotapropagandan totuttua linjaa. Neuvostoliiton roolia vääristelevä ja sen johdon hirmutekoja valkopesevä toisen maailmansodan historian uudelleenkirjoitus on nostettu Vladimir Putinin valtakaudella liki valtiollista uskontoa muistuttavaan rooliin. Ukrainan sotaan haetaan runsaasti yhtymäkohtia tästä historiasta. Olennainen osa tarinaa on Venäjän hyökkäyssotaa vastustavien ukrainalaisten toistuva syyttäminen natseiksi.

