Vladimir Putinille huonoja uutisia – Venäjän joukot saarrettiin etulinjan kaupungissa

Venäjän asevoimien komentaja, kenraali Valeri Gerasimov raportoi marraskuussa diktaattori Vladimir Putinille, että Venäjän joukot olivat vallanneet etulinjan tärkeän Kupjanskin kaupungin ja muita Harkovan alueita. Myös Putin on toistellut tarinaa julkisuudessa.

Moskovan lausunnot näyttävät kuitenkin olleen toiveikkaita ja pahasti ennenaikaisia. Ukrainan pitkään jatkunut vastahyökkäys alueella on julkisuudessa olevien tietojen perusteella palauttanut valtaosan Kupjanskista ukrainalaisten hallintaan.

Asiasta X:ssä kertova Ukrainan sodan asiantuntija ja Wall Street Journalin johtava ulkomaankirjeenvaihtaja Jaroslav Trofimov huomauttaa, että Gerasimovin marraskuussa jo vallatuiksi listaamia alueita oli venäläisten suunnitelmassa määrä vaihtaa Ukrainan nyt hallitsemiin Donbasin alueisiin. Donbasilla tarkoitetaan Venäjän osaksi miehittämiä Itä-Ukrainan Donetskia ja Luhanskia. Venäjä on liittänyt ne laittomasti omaan alueeseensa, mutta Ukraina pitää todellisuudessa osia niistä hallussaan.

Kupjanskin alueen nykyinen tilanne näkyy alta löytyvästä karttakuvasta.

Valeri Gerasimovia on arvosteltu omistakin riveistä yltiöpositiivisista rintamakatsauksista. Venäläiset sotabloggarit ovat aiemmin veistelleet Moskovan ykköskenraalin raportoivan todellisuuden sijasta asioita, joita hän toivoo tapahtuvan.

