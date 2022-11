Vladimir Putin voi kieltää ulkomaille matkustamisen – ”paluu kommunismiin”

Venäjällä liikkuu huhuja siitä, että maan diktaattori Vladimir Putin saattaa kieltää kokonaan matkustamisen ulkomaille.

Venäläinen akateemikko, kansantaloustieteilijä Vladislav Inozemtsev kirjoittaa Riddle-julkaisussa, että maastapoistumiskieltoa saatetaan laajentaa koskemaan koko kansaa. Tällä hetkellä rajoitukset koskevat muun muassa liikekannallepanon alaisia miehiä.

– Jos Kremlin johtajat todella suunnittelevat miljoonan tai jopa 1,2 miljoonan ihmisen mobilisoimista, on se mahdotonta tehdä avoimilla rajoilla: seuraava pakolaisaalto olisi sellainen, että jo nyt heikolla tolalla oleva talous yksinkertaisesti syöksyy vapaapudotukseen, Inozemtsev kirjoittaa.

Vladimir Putinilla on akateemikon mukaan kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on kieltää kokonaan vapaa poistuminen maasta ja ottaa käyttöön poistumisviisumi, jota on erikseen haettava. Mallia hänen mukaansa voidaan ottaa Neuvostoliitosta, jonka kansalaisilla ei käytännössä ollut mahdollisuutta poistua ulkomaille.

Toinen vaihtoehto on se, että Kreml määrittää talouden kannalta elintärkeät työntekijät, jotka eivät saa poistua maasta.

Matkustamisen rajoittaminen esitettäisiin akateemikon mukaan väliaikaisena toimenpiteenä.

– Tämän päätöksen etu olisi (Kremlin näkökulmasta) lähes 100-prosenttinen takuu siitä, että mitkään ”vastuuttomat elementit”, jotka ovat osoittaneet petturuutta Putinin asialle, eivät enää palaa Venäjälle, hän kirjoittaa.

– Huono puoli on se, että kansalaiset näkevät tällaisen keksinnön täydellisenä paluuna kommunismin aikoihin, ja monet miljoonat joutuvat lähtemään ilman aikomusta palata.

Maastapoistumiskielto ei kuitenkaan Inozemtsevin arvion mukaan horjuta poliittista vakautta.

– Venäjällä on väestö, mutta ei yhteiskuntaa. Tämä populaatio voidaan sulkea häkkiin ilman vakavaa pelkoa (hallinnon) tuhoutumisesta.

Historia myös akateemikon mukaan osoittaa, että Venäjän hallitus on valmis käyttämään myös väkivaltaa niskuroivia kansalaisiaan vastaan.