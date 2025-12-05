Vladimir Putin uhkaa Donbassin täydellä valtauksella

Venäjän presidentti Vladimir Putin on jälleen varoittanut, että Ukrainan joukkojen on vetäydyttävä Ukrainan itäiseltä Donbassin aluelta tai Venäjä valtaa sen.

Putin on toistaiseksi hylännyt kaikki kompromissit siitä, miten sota Ukrainassa lopetettaisiin.

– Joko vapautamme nämä alueet voimalla tai Ukrainan joukot poistuvat näiltä alueilta, hän kertoi India Todaylle. Putin on parhaillaan valtiovierailulla Intiassa.

Moskova hallitsee noin 85 prosenttia Donbassista.

Putinin kommenteista uutisoi muun muassa BBC.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on torjunut alueen luovuttamisen.

Putinin kommentit tulevat sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tiistain Moskovan-keskustelujen jälkeen Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmasta keskustelleiden neuvottelijoiden uskovan Venäjän johtajan ”haluavan lopettaa sodan”.

Trump sanoi tiistaina Kremlissä käytyjen keskustelujen olleen ”kohtuullisen hyvät” ja lisäsi, että on liian aikaista sanoa, mitä tapahtuu, koska ”tangoon tarvitaan kaksi”.

Yhdysvaltain rauhansuunnitelman alkuperäisessä versiossa ehdotettiin Ukrainan hallinnassa olevien Donbassin alueiden luovuttamista Putinin tosiasialliseen hallintaan, mutta erityislähettiläs Steve Witkoffin tiimi esitteli Moskovassa muokatun version.

Putin sanoi India Today -lehden haastattelussa ennen Intian valtiovierailua, ettei ollut nähnyt uutta versiota ennen keskustelujaan Witkoffin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa.

Hän sanoi myös, että Moskova on eri mieltä Yhdysvaltojen suunnitelman osista.

– Välillä sanoimme, että kyllä, voimme keskustella tästä, mutta siitä emme voi olla yhtä mieltä, Putin sanoi.

Hän ei nimennyt kiistakohtia. Ainakin kaksi merkittävää kiistakohtaa on edelleen olemassa: Venäjän joukkojen valtaaman Ukrainan alueen kohtalo sekä Ukrainan turvallisuustakuut.

Torstaina saksalainen Der Spiegel -lehti kertoi saaneensa luottamuksellisen transkription puhelinkonferenssista, jossa Euroopan johtajat ilmaisivat huolensa Yhdysvaltojen neuvotteluista.

Esimerkiksi Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kerrottiin varoittaneen, että Zelenskyin on oltava ”äärimmäisen varovainen tulevina päivinä”.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022 ja hallitsee noin 20 prosenttia Ukrainan alueesta.