Vladimir Putin sätti ministeriä: Kuin julkinen nöyryytys

Venäjän presidentti Vladimir Putin menetti malttinsa maan hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa torstaina.

Putin moitti useiden minuuttien ajan varapääministerinä viime kesästä lähtien toiminutta kauppa- ja teollisuusministeri Denis Manturovia ja syytti tätä siviili- ja sotilaslentokoneiden tuotantoon liittyvistä byrokraattisista viiveistä. Presidentti sanoi, että hankkeissa on kestänyt liian pitkään.

– Mitä oikein pelleilet? Milloin sopimukset allekirjoitetaan, Vladimir Putin tivasi BBC:n mukaan.

Kreml ilmoitti samana päivänä Ukrainan joukkoja komentaneen Sergei Surovikinin potkuista. Hänen tilalleen nimitettiin yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimov.

Venäjän valtionmedian välittämä hallituksen kokous oli muuten varsin hyvähenkinen. Vladimir Putin kehui ministereitään kansantalouteen liittyvistä asioista. Denis Manturov joutui kuitenkin useita kertoja keskeytetyksi, kun presidentti kysyi 700 lentokoneen ja helikopterin hankinnasta.

– Sinun on selvitettävä asia puolustusministeriön kanssa. Monet yritykset eivät ole vielä saaneet mitään tilauksia, Putin sanoi.

Vuodesta 2012 ministerinä toiminutta Denis Manturovia on pidetty uskollisena Putinin tukijana. Hän on osallistunut vuosien varrella useille ulko- ja kotimaanmatkoille presidentin seurueen kanssa. Manturov sai viime kesänä vastuulleen Venäjän aseteollisuuden valvonnan Ukrainan sodassa ilmaantuneiden ongelmien seurauksena.

Professori Mark Galeotti sanoo julkisen nöyryytyksen tuoneen esiin Vladimir Putinin ”amatöörimäisen ja henkilökeskeisen” johtamistyylin.

– Hän olettaa, että kaikki voidaan maagisesti ratkaista kulissien takana. Tällä kertaa Manturovia nuhdeltiin, koska hän ei onnistunut taikomaan ilmailualan moottoriteollisuutta tyhjästä. Gerasimovin on syytä huomioida tämä, Galeotti tviittaa.

– Tämä on Putinin lähestymistapa – jos asioita ei korjata heti, se ei johdu vaikeista rakenteellisista ongelmista, joita Kremlin epäpätevyys ja korruptio yleensä kärjistävät, vaan siitä ettei joku yritä tarpeeksi.

Professori toteaa Sergei Surovikinin olevan yksi Venäjän pätevimmistä upseereista. Kenraali korvattiin, koska hän ei korjannut kaikkia asevoimien ongelmia kolmessa kuukaudessa.

– Putinin johtajuuden mureneminen johtuu osittain siitä, että hän pystyy ymmärtämään ja tekemään yhteistyötä yhä heikommin niiden henkilöiden kanssa, joihin hän luottaa, Galeotti pohtii.

Loyal and relatively able Manturov can't produce planes and helicopters out of thin air? Not acceptable, and grounds for a public slapdown.

Part of the decline of Putin's leadership is precisely his diminishing capacity to understand and work with the people on whom he relies

