Vladimir Putin sai suuren voiton

Ukrainan ja Euroopan jättäminen Yhdysvaltain ja Venäjän välisten neuvottelujen ulkopuolelle on sotilasasiantuntija Mick Ryanin mukaan valtava ja täysin tarpeeton myönnytys Washingtonilta sitä paljon heikommalle ja köyhemmälle Moskovalle.

Ukrainan sodan kommentaattorina tunnetuksi tullut Australian asevoimien kenraalimajuri evp. ja tutkija Ryan sanoo Substack-artikkelissaan Venäjän menettäneen kaatuneina ja haavoittuneina jo yli miljoona miestä ja käyttäneen sotaretkeen ison osan kansallisista talousreserveistään. Tästä huolimatta Moskova hallitsee alle 20 prosenttia Ukrainasta. Evp-kenraalin mukaan kaikki tämä merkitsee, ettei Kremlillä ole varaa esittää vaatimuksia Donald Trumpin Valkoiselle talolle.

– Näin näyttää kuitenkin tapahtuneen ja tähän Trump myös vaikuttaa myöntyneen jättämällä Ukrainan ja Euroopan ulos neuvotteluista, Ryan päivittelee.

Hänen mukaansa Venäjän diktaattori Vladimir Putin on saanut tässä suuren voiton.

– Kertoo valtavasti Trumpin hallinnon strategisen ajattelun puutteesta, että huippukokous toteutuu silloin, kun Venäjä on kiihdyttänyt ilma- ja maahyökkäyksiään Ukrainaa vastaan ja tappanut yhä enemmän ukrainalaisia siviilejä lennokki-iskuilla, Mick Ryan toteaa.

– Sen sijaan, että he [Trumpin hallinto] rankaisisivat aggressiota, he palkitsevat siitä, hän jatkaa.

Ukrainan jättäminen pois pöydästä on evp-kenraalin mukaan väärin sekä moraalisesti että strategisesti. Ryan muistuttaa, että Washington on väläytellyt Ukrainan kehottamista alueluovutuksiin.

– Se, että amerikkalainen presidentti kuvittelee olevansa asemassa, jossa hän voi myydä Ukrainan alueita, haiskahtaa valtavalta tietämättömyydeltä, osoittaa täyttä strategisen empatian puutetta ja kertoo totaalisesta Ukrainan tavoitteiden (ja lakien) ymmärtämättömyydestä, hän ryöpyttää.

Mick Ryanin mukaan perjantaille Alaskaan kaavailtu presidenttien huipputapaaminen legitimoi Venäjän hyökkäyssotaa. Hän jatkaa, että Ukrainassa ymmärretään, että Venäjälle luovutettavia alueita käytettäisiin vain laukaisualustana uudelle aggressiolle Ukrainan kansaa ja alueita vastaan. Ryan muistuttaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin todenneen hiljattain Telegram-tilillään, että kysymys alueista on ratkaistu jo maan perustuslaissa ja ettei Ukraina tule lahjoittamaan maata miehittäjälle.