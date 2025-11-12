Vladimir Putin piilottelee Valdain metsässä, ympärillä 14 ilmatorjunnan järjestelmää

Venäjän diktaattori Vladimir Putin piilottelee Valdain metsässä. Hänen turvanaan on ympärillä olevat 14 ilmapuolustusjärjestelmää. Asiasta kirjoittaa Moscow Times.

Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota on muuttanut merkittävästi Putinin elämäntapaa ja turvallisuusjärjestelyjä. Kremlin hallinto on tehnyt lukuisia toimia Putinin liikkeiden seuraamisen vaikeuttamiseksi ja hänelle on rakennettu esimerkiksi lukuisia identtisiä toimistoja eri paikkoihin.

Asiaa selvittäneet tutkivat toimittajat ovat havainneet, että Putinin virka-asunnot ovat identtisiä jopa huonekaluja myöten. Pienet yksityiskohdat kuitenkin ovat paljastaneet sen, että kyse on ollut eri toimistoista. Tieto Putinin virkatilojen rakentamisesta perustuu osittain Kremlin julkisiin tietoihin valtion hankinnoista, mutta tutkivat toimittajat ovat kaivaneet tietoa myös muista lähteistä.

Kovin avoimesti Kreml ei kuitenkaan kerro Putinin virka-asunnoista ja niiden sijainneista. Moscow Timesin mukaan esimerkiksi Kremlin verkkosivuilla Putinin virka-asunnoista annetut tiedot ovat valheellisia. Todennäköisesti väärien tietojen antamisen tarkoituksena on vaikeuttaa diktaattorin liikkeiden seurantaa ja antaa tarkoituksellisesti valheellista tietoa siitä, missä päin Putin milloinkin liikkuu.

Virheellisen tiedon antamisesta on konkreettisia esimerkkejä. Kreml oli julkaissut esimerkiksi tiedon, jonka mukaan Putin tapasi korkea-arvoisia venäläisiä virkamiehiä asunnollaan Novo-Oragyovossa. Tutkijat saivat selville, että todellisuudessa virkamiehet kuljetettiin Valdain metsässä sijaitsevalle asunnolle. Sinne on toimittajien tietojen mukaan rakennettu lähes täydellinen kopio Moskovan lähellä sijaitsevan virka-asunnon toimistosta. Edellä mainittu esimerkki on vain yksi lukuisista, joissa Kreml on pyrkinyt salaamaan Putinin olinpaikkaa.

Kreml on osannut varautua myös siihen, jos diktaattorin sijainti paljastuisi. Kaikki diktaattorin virka-asunnot on varustettu valvonnalla ja niiden turvana ovat esimerkiksi ilmapuolustusjärjestelmät.

Vaikka Putinin seuraaminen on vaikeutunut, tutkijoilla on jonkinlainen käsitys siitä, millä alueilla Venäjää diktaattori liikkuu. Hänen epäillään esimerkiksi lopettaneen matkustamisen Venäjän eteläosiin Ukrainan droonihyökkäysten takia. Siksi Putin ei ole viime aikoina enää vieraillut esimerkiksi Sotsissa, vaikka siellä sijaitsee yksi Putinin lukuisista virka-asunnoista.